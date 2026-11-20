Da Nang (VNA) – La frégate INS Sahyadri (F49) de la Marine indienne, commandée par le capitaine de vaisseau Vikas Jha et transportant 294 officiers et marins, est arrivée le 20 novembre au port de Tien Sa, à Da Nang, pour une visite de courtoisie du 20 au 22 novembre.



Cette escale vise à renforcer la compréhension mutuelle et la confiance entre les Marines vietnamienne et indienne, contribuant ainsi à consolider l’amitié et la coopération bilatérale en matière de défense.



La cérémonie d’accueil s’est déroulée en présence de représentants du Service municipal des affaires étrangères, du Commandement de la Région navale 3, du Commandement militaire de Da Nang, de la Police municipale, des gardes-frontières et d’autres organismes concernés. Du côté indien, l’attaché de défense et des représentants de l’ambassade d’Inde au Vietnam étaient présents.



À cette occasion, des fleurs ont été remises aux officiers et marins de la frégate indienne.



Durant leur séjour, les responsables du navire effectueront des visites de courtoisie auprès des dirigeants du Comité populaire municipal et du Commandement de la Région navale 3. Les officiers et marins de l’INS Sahyadri participeront également à des événements sportifs avec leurs homologues vietnamiens et visiteront plusieurs sites culturels de Da Nang. Ces activités permettront de renforcer les échanges et la compréhension mutuelle entre les deux parties.



La frégate INS Sahyadri quittera Da Nang le 22 novembre, selon le programme prévu. – VNA