Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Standard Chartered Vietnam a récemment signé deux protocoles d’accord avec DaiDung Corporation et le groupe Stavian afin d’explorer des possibilités de financement pouvant atteindre 200 millions de dollars.



Ces fonds devraient soutenir des projets d’investissement répondant aux critères de développement durable, renforcer les capacités de production et favoriser la transition verte des entreprises.



Les accords ont été signés en marge de la 31e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), à Antalya, en Turquie, en présence du vice-Premier ministre vietnamien Ho Quoc Dung.



Dans le cadre de cette coopération, Standard Chartered étudiera des solutions de financement accompagnées de conseils en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), afin de faciliter l’accès des entreprises aux capitaux internationaux pour leurs investissements éligibles. Sur les 200 millions de dollars envisagés, 50 millions seraient destinés à DaiDung Corporation et 150 millions à Stavian.



Pour DaiDung Corporation, le financement envisagé, pouvant atteindre 50 millions de dollars, prendrait la forme de financements verts et/ou liés au développement durable. Il servirait notamment à développer des installations de production conformes aux normes internationales, à investir dans des usines durables et à participer à des projets verts sur différents marchés.



Quant à Stavian, l’accord porte sur un financement potentiel de 150 millions de dollars pour des projets répondant aux critères et conditions de Standard Chartered. Ces projets devront être conformes au cadre de financement vert et durable de la banque ainsi qu’aux principes sectoriels applicables.



En octobre 2026, Standard Chartered avait déjà finalisé un prêt syndiqué de 120 millions de dollars en faveur de Stavian, marquant sa troisième année consécutive de participation à cette opération. -VNA