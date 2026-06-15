Politique

Les Premiers ministres vietnamien et chinois conviennent d’approfondir la coopération bilatérale

Lors d’un entretien téléphonique tenu le 15 juin, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hưng et son homologue chinois Li Qiang se sont félicités des progrès positifs enregistrés ces dernières années dans les relations entre les deux Partis et les deux États, notamment dans la mise en œuvre des perceptions communes des plus hauts dirigeants des deux pays.

Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre, Le Minh Hung, s’est entretenu par téléphone le 15 juin avec son homologue chinois, Li Qiang.

Cet entretien, le premier entre les deux chefs de gouvernement depuis l’entrée en fonctions du nouveau gouvernement vietnamien à l’issue de la première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale, s’est déroulé dans une atmosphère d’amitié, de confiance mutuelle, de franchise et de pragmatisme.

Le Premier ministre chinois Li Qiang a salué les importantes contributions de son homologue vietnamien au développement des relations sino-vietnamiennes dans les différentes fonctions qu’il a exercées.

De son côté, le Premier ministre Le Minh Hung a hautement apprécié la priorité accordée par les dirigeants chinois au développement des relations avec le Vietnam dans le cadre de la diplomatie de voisinage de la Chine.

Il a réaffirmé que le Parti et l’État vietnamiens considèrent le développement des relations avec la Chine comme une orientation constante, un choix stratégique et une priorité de premier plan dans la mise en œuvre de la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, multilatéralisation et de diversification des relations extérieures du Vietnam.

vnanet-pm2.jpg
Le Premier ministre Le Minh Hung s'entretient par téléphone le 15 juin avec son homologue chinois, Li Qiang. Photo: VNA

Les deux dirigeants se sont félicités des progrès positifs enregistrés ces dernières années dans les relations entre les deux Partis et les deux États, notamment dans la mise en œuvre des perceptions communes des plus hauts dirigeants des deux pays.

Ils sont convenus de maintenir des échanges réguliers et de collaborer étroitement afin de concrétiser les résultats des récentes visites d’État, notamment celle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, en Chine en avril 2026, ainsi que celle du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, au Vietnam en 2025.

Le chef du gouvernement vietnamien a proposé de renforcer davantage la confiance stratégique, d’organiser efficacement les échanges et contacts de haut niveau et de valoriser les mécanismes de coopération existants, notamment le Dialogue stratégique au niveau ministériel des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique Vietnam-Chine (3+3).

Il a également plaidé pour une accélération de la connectivité en matière d’infrastructures, avec une priorité accordée à la coopération ferroviaire, et appelé à promouvoir un commerce bilatéral équilibré et durable, à accélérer la mise en service des postes-frontières intelligents et à développer des zones de coopération économique transfrontalière afin de faciliter les échanges commerciaux et les investissements.

Le Minh Hung a en outre émis le souhait d’élargir la coopération bilatérale dans les domaines de la science et de la technologie, de l’éducation, de la formation des ressources humaines de haute qualité et de la santé, notamment dans le secteur de la médecine traditionnelle.

Il a souligné l’importance de renforcer les échanges culturels et touristiques...

Le Premier ministre Li Qiang a affirmé que la Chine est prête à renforcer la coopération ferroviaire entre les deux pays et à améliorer leur connectivité avec d’autres pays et régions.

Il a également appelé à approfondir les liens entre divers secteurs, à promouvoir le commerce des produits agricoles ainsi que la coopération en matière d’inspection et de quarantaine.

Il a affirmé encourager les entreprises chinoises réputées et disposant de solides capacités à accroître leurs investissements de qualité au Vietnam, notamment dans les domaines des sciences et des technologies ainsi que de l’innovation.

Le chef du gouvernement chinois a en outre plaidé pour un renforcement de la coopération énergétique et de connectivité électriquel’intensification des échanges entre les peuples ainsi que l’exécution efficace des projets de coopération dans le domaine du bien-être social.

Les deux dirigeants ont par ailleurs échangé leurs points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun. Ils ont convenu de coordonner étroitement leurs efforts pour assurer le succès de l’APEC en Chine en 2026 puis au Vietnam en 2027.

Les deux parties sont également convenues de mieux gérer et régler les différends, de préserver la paix et la stabilité en mer et de consolider un environnement favorable au développement de chacun des deux pays. -VNA

#Vietnam #Chine #coopération Chine
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit l'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei. Photo: VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit l'ambassadeur de Chine

Au cours de cette rencontre, le chef du gouvernement a salué les avancées très positives des relations bilatérales, soulignant particulièrement l'importance de la récente visite d'État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam.

Voir plus

Une vision de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

L’ère d’ascension nationale, une aspiration fondée sur des faits et des pratiques

“L’ère d’ascension nationale est l’ère de développement révolutionnaire et accéléré sous la direction du Parti, pour construire avec succès un Vietnam socialiste, puissant, démocratique, équitable, civilisé, prospère et heureuse’, rattraper, progresser côte à côte, rivaliser avec les puissances des cinq continent…”, selon le secrétaire général du Parti Tô Lâm.

Le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man ont coprésidé, le 14 juin à Hanoï, une rencontre avec les dirigeants des organes de presse à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne. Photo: VNA

Presse révolutionnaire : cap sur l’innovation, l’IA et la transformation numérique

Le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man ont coprésidé, le 14 juin à Hanoï, une rencontre avec les dirigeants des organes de presse à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne. À cette occasion, les dirigeants ont salué les contributions de la presse au développement national et appelé à accélérer sa transformation numérique pour répondre aux nouveaux défis de l’ère numérique.

Séminaire international annuel intitulé « L’énergie nucléaire en Bulgarie – Sécurité énergétique nationale, régionale et mondiale », tenu du 10 au 12 juin dans la ville de Varna. Photo: VNA

Le Vietnam promeut la coopération avec la Bulgarie dans le domaine nucléaire

Le Vietnam entend renforcer sa coopération avec la Bulgarie dans le domaine de l’énergie nucléaire, notamment dans la formation des ressources humaines, la recherche scientifique et le partage d’expertise. Cette orientation a été mise en avant lors d’un séminaire international à Varna, où Hanoï a réaffirmé son engagement en faveur d’un développement nucléaire sûr, responsable et au service de la sécurité énergétique.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang. Photo : ministère des Affaires étrangères

Le Vietnam veut renforcer son rôle de pont dans le partenariat ASEAN-Russie

La participation du Premier ministre Lê Minh Hung au Sommet commémoratif ASEAN-Russie témoigne de la haute estime que le Vietnam porte au partenariat stratégique ASEAN-Russie et à l’amitié de longue date, à la confiance stratégique et à la coopération efficace qui unissent le Vietnam et la Russie depuis des décennies.

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi. Photo : VNA

Un levier pour dynamiser la coopération bilatérale Vietnam – Russie

La participation du Premier ministre Le Minh Hung au Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie et ses activités bilatérales à Kazan devraient contribuer à approfondir le partenariat stratégique ASEAN-Russie tout en donnant un nouvel élan aux relations Vietnam-Russie.

L’ancien vice-ministre des Affaires étrangères, l’ambassadeur Pham Quang Vinh, livre ses analyses sur le Forum de l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026. Photo : VNA

AFF 2026 : le Vietnam progresse du statut de simple participant à celui d’acteur influent

Fort d’une vision stratégique aiguisée et d’une capacité éprouvée d’action concrète aux niveaux bilatéral et multilatéral, le Vietnam a démontré son rôle de bâtisseur et d’acteur déterminant, contribuant à une plateforme solide de dialogue et de coopération en vue de l’avènement d’une Communauté de l’ASEAN résiliente, pacifique et véritablement centrée sur les personnes d’ici à 2045.

Le Dr Kin Phea, directeur de l’Institut des relations internationales du Cambodge. Photo : VNA

L’AFF 2026 marque l’initiative visionnaire du Vietnam sur l’avenir régional

L’AFF 2026 offrait une plateforme essentielle aux dirigeants, aux décideurs politiques, aux universitaires et aux représentants du secteur privé pour échanger des points de vue et rechercher de nouvelles idées, garantissant ainsi à l’ASEAN sa pertinence, sa résilience et sa capacité à relever les défis futurs.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (droite), reçoit le secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne, Géza Andreas von Geyr. Photo: VNA

Dialogue stratégique Vietnam–Allemagne : vers une coopération plus approfondie

Le chef de la diplomatie vietnamienne a réaffirmé que le Vietnam accordait toujours une importance primordiale à ses relations avec l'Allemagne, acteur clé en Europe et sur la scène mondiale, tout en soulignant l'importance de l'aide précieuse apportée par Berlin à l’édification et au développement socio-économique du Vietnam, notamment dans la formation des ressources humaines et les activités efficaces des entreprises allemandes.

Le président du Comité populaire de la ville de Huê, Nguyên Khac Toàn (à droite) présente un souvenir au président du Parlement du Land de Basse-Autriche, Karl Wilfing. Photo : VNA

La ville de Huê promeut sa coopération avec ses partenaires en Basse-Autriche

L’ancienne capitale de Huê et Krems sont deux villes au riche passé et à la culture unique qui possèdent des valeurs patrimoniales exceptionnelles. Il s’agit d’une base importante permettant aux deux localités de renforcer leur coopération, de partager leurs expériences, de tirer parti de leurs atouts uniques et de travailler ensemble vers l’objectif de développement durable.

La province de Thai Nguyen (Nord) a conclu un programme de coopération en matière de communication avec cinq grands organes de presse. Photo : VNA

Cinq grands organes de presse vietnamiens renforcent leur coopération avec Thai Nguyen

La province de Thai Nguyen a signé, le 11 juin, un programme de coopération pour la période 2026-2030 avec cinq principaux organes de presse nationaux afin de renforcer la communication sur son potentiel de développement, ses atouts économiques, son patrimoine culturel et ses réalisations en matière de transformation numérique et de croissance durable.