Pékin (VNA) – Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Anh Tuan, à la tête d'une délégation interministérielle, a effectué une visite de travail du 16 au 18 novembre à Pékin et dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), dans le but de promouvoir la coopération dans le domaine du droit international.



Le 16 novembre, à Pékin, au nom du président vietnamien, le vice-ministre Le Anh Tuan a signé la Convention portant création de l'Organisation internationale pour la médiation (IOMed).



La signature de cette Convention s'inscrit dans la politique du Vietnam visant à diversifier et à multilatéraliser ses relations extérieures, à participer de manière proactive et active aux affaires communes de la communauté internationale, ainsi qu'à défendre la Charte des Nations Unies et les principes fondamentaux du droit international.



Une fois la Convention entrée en vigueur pour le Vietnam, la médiation sera intégrée en tant que mécanisme de règlement des différends entre entreprises et investisseurs. Cela contribuera à stimuler les relations économiques, commerciales et d'investissement avec les pays membres de l'IOMed, et à concrétiser les objectifs de croissance du pays dans sa nouvelle phase de développement.



Lors de son séjour à Hong Kong, la délégation a visité le Secrétariat de l'IOMed, où elle a tenu des réunions et échangé des expériences avec ses représentants.

Le vice-ministre Le Anh Tuan et la délégation vietnamienne ont tenu une réunion de travail avec le secrétaire général de l'OIMed. Photo : VNA.





Les deux parties ont abordé les normes et l'expérience de l'organisation en matière de médiation de litiges spécifiques dans les secteurs de la construction et du maritime, les activités de formation dans ce domaine, ainsi que la coordination nécessaire pour faire connaître les services de médiation de l'IOMed auprès de la communauté des affaires et des médiateurs vietnamiens.



Lors d'une séance de travail avec le secrétaire à la Justice de Hong Kong, Paul Lam, le vice-ministre Le Anh Tuan a affirmé que le Vietnam maintient une politique cohérente consistant à accorder une importance particulière et une priorité absolue à ses relations avec la Chine, tout en respectant et en soutenant la politique « un pays, deux systèmes ». Le Vietnam soutient et encourage les ministères, les secteurs et les localités à intensifier et à approfondir les échanges amicaux, la coopération concrète ainsi que la connectivité stratégique avec Hong Kong.



À l'occasion de cette visite, les deux parties ont signé un mémorandum d'entente sur la coopération en matière de formation de fonctionnaires spécialisés en droit international, visant à établir une base pour le développement d'activités de renforcement des capacités et l'échange d'informations sur les politiques et réglementations juridiques connexes.



L'IOMed est une organisation internationale intergouvernementale basée à Hong Kong, dont la mission consiste à proposer des services de médiation pour résoudre les différends entre États, entre États et investisseurs, ainsi qu'entre entités privées.



Outre le règlement des différends, l'organisation promeut le renforcement des capacités dans le domaine de la médiation et accorde une priorité particulière aux besoins des pays en développement. -VNA