Hanoï (VNA) – La visite officielle au Vietnam du président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, les 20 et 21 novembre, a marqué une nouvelle étape dans le développement des relations entre les deux pays, selon la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, lors d'un entretien accordé à la presse.

Cette visite s'est déroulée dans un contexte de renforcement des relations bilatérales, après l'établissement du partenariat stratégique lors de la visite d'État en Azerbaïdjan du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, en mai 2025.

Au cours de son séjour, le président Ilham Aliyev s'est entretenu avec le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et a rencontré le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man. Les discussions ont porté sur le renforcement de la confiance politique, l'élargissement de la coopération bilatérale et une coordination accrue au sein des instances régionales et internationales.

Le principal résultat de cette visite a été l'adoption, le 21 novembre, d'une Déclaration commune réaffirmant la volonté des deux pays d'approfondir leur partenariat stratégique et définissant les priorités de coopération pour les années à venir. Les deux dirigeants To Lam et Ilham Aliyev ont également convenu de finaliser et d'adopter rapidement un plan d'action pour mettre en œuvre leur partenariat stratégique.

Lors de leurs échanges, les deux parties ont décidé d'intensifier les échanges de haut niveau, de maintenir les consultations entre leurs ministères des Affaires étrangères et de renforcer la coopération entre leurs Partis et leurs parlements.

Sur le plan économique, les deux pays souhaitent développer leurs échanges commerciaux et leurs investissements à la hauteur de leur partenariat stratégique, tout en consolidant leur coopération pétrolière et gazière et en l'étendant aux énergies propres et renouvelables.

Parmi les documents échangés lors de la visite figure un accord entre le ministère azerbaïdjanais de l'Énergie et une entreprise vietnamienne concernant l'évaluation, le développement et la réalisation de projets solaires et éoliens en Azerbaïdjan.

Le Vietnam considère l'Azerbaïdjan comme un partenaire important dans le Caucase du Sud et la région de la mer Caspienne. Il se dit également prêt à servir de passerelle pour aider l'Azerbaïdjan à renforcer ses relations avec l'ASEAN et les pays d'Asie du Sud-Est.

Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Concernant les prochaines étapes, la vice-ministre Le Thi Thu Hang a souligné la nécessité de finaliser rapidement le plan d'action et de tirer parti des mécanismes de coopération existants. Elle a présenté cinq grandes priorités.

La première consiste à consolider la confiance politique et à renforcer la coopération à tous les niveaux, notamment par des échanges de délégations et des contacts de haut niveau, ainsi qu'entre les organes des Partis, les parlements, les gouvernements, les ministères et les collectivités locales.

La deuxième vise à obtenir des résultats concrets dans le commerce et l'investissement. Les deux parties entendent s'appuyer sur leur Commission intergouvernementale, mettre en œuvre les décisions prises lors de sa troisième réunion et améliorer le cadre juridique afin de faciliter les activités des entreprises.

La troisième priorité porte sur le renforcement de la coopération pétrolière et gazière et son élargissement aux énergies propres. Les deux parties continueront également d'examiner la possibilité de conclure des accords à long terme sur l'approvisionnement en pétrole brut et en gaz naturel liquéfié.

La quatrième concerne les transports et la logistique. L'utilisation du corridor de transport international transcaspien pourrait faciliter l'accès des marchandises vietnamiennes aux marchés du Caucase du Sud et, au-delà, de l'Europe. Les deux parties ont également convenu d'encourager les autorités compétentes et les compagnies aériennes à accélérer l'ouverture d'une liaison aérienne directe.

La cinquième priorité vise à élargir la coopération entre les institutions, les collectivités locales et les populations des deux pays. Dans les domaines de la défense et de la sécurité, les échanges de délégations, la formation spécialisée et le partage d'expériences dans la lutte contre la criminalité transnationale pourraient être renforcés. En matière d'éducation et de sciences, les deux parties souhaitent encourager les échanges d'étudiants et d'enseignants, envisager l'octroi de bourses et mener des projets de recherche communs.

Pour la vice-ministre, l'essentiel est désormais de traduire les priorités convenues en actions concrètes au niveau des ministères, des collectivités locales et des entreprises. -VNA