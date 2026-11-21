Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, s’est déclaré convaincu que la visite officielle au Vietnam du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, donnerait un nouvel élan aux relations bilatérales, afin de les rendre toujours plus approfondies, substantielles et efficaces.



Lors de leur entretien tenu dans la matinée du 21 novembre à Hanoï, le dirigeant vietnamien a souligné que le peuple vietnamien gardait toujours en mémoire le précieux soutien et l’aide apportés par le peuple azerbaïdjanais à la lutte pour l’indépendance nationale et la réunification du pays, ainsi qu’à l’œuvre actuelle de construction et de développement du Vietnam.



Félicitant l’Azerbaïdjan pour les importantes réalisations obtenues dans son développement socio-économique sous la direction du président Ilham Aliyev, contribuant à améliorer les conditions de vie de la population et à renforcer la position du pays dans la région et sur la scène internationale, le dirigeant To Lam a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens accordaient toujours une grande importance au renforcement de l’amitié et de la coopération multiforme avec l’Azerbaïdjan et le Parti du Nouvel Azerbaïdjan au pouvoir. Il a souligné que le Vietnam considérait l’Azerbaïdjan comme un partenaire important dans la région du Caucase du Sud et de la Caspienne.

Le dirigeant vietnamien a proposé aux deux parties de continuer à valoriser leurs domaines de coopération traditionnels, notamment l’économie et le commerce, l’énergie et le pétrole et le gaz, la défense et la sécurité, la culture, les sports et le tourisme, tout en élargissant leur coopération à de nouveaux secteurs à fort potentiel, tels que l’innovation, les sciences et les technologies.

Il a également appelé les deux pays à coordonner étroitement l’organisation des activités marquant le 35e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (1992-2027), afin de donner une nouvelle impulsion à la mise en œuvre concrète et efficace de leur partenariat stratégique.

L'entretien entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, à Hanoï. Photo : VNA



Pour sa part, le président Ilham Aliyev s’est déclaré honoré de revenir au Vietnam et a félicité le pays pour ses réalisations dans tous les domaines du développement, qui contribuent à affirmer davantage son rôle et sa position dans la région et sur la scène internationale. Il a salué les évolutions positives des relations bilatérales ces dernières années, notamment à la suite de la visite d’État de To Lam en Azerbaïdjan et de l’élévation des relations entre les deux pays au rang de partenariat stratégique en mai 2025.



Soulignant le rôle important de la coopération dans le secteur de l’énergie et du pétrole et du gaz dans le contexte actuel, Ilham Aliyev a proposé d’encourager les entreprises des deux pays à créer des coentreprises et à investir dans des projets réalisables dans les domaines des énergies propres, nouvelles et renouvelables.



Il a également appelé à définir des mesures concrètes pour promouvoir davantage la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement, en accordant une attention particulière au rôle de coordination du Comité intergouvernemental et à l’amélioration constante du cadre juridique de la coopération bilatérale.



Le président azerbaïdjanais a en outre souligné la nécessité de continuer à promouvoir les relations d’amitié et de coopération entre le Parti du Nouvel Azerbaïdjan et le Parti communiste du Vietnam. Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération entre les deux parlements, notamment à travers les échanges de délégations, le partage d’expériences législatives, le perfectionnement du cadre juridique et le suivi de la mise en œuvre des accords de coopération bilatérale.



Rappelant que les visites historiques du Président Ho Chi Minh en 1959 et du vice-président du Conseil des ministres de l’Union soviétique, Heydar Aliyev, en 1983, avaient posé les premiers jalons des relations entre le Vietnam et l’Azerbaïdjan, les deux dirigeants ont convenu de continuer à consolider leur amitié traditionnelle et à intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux.



Ils ont également souligné la nécessité de valoriser les mécanismes de coopération existants, d’achever et d’adopter dans les meilleurs délais le Plan d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique, ainsi que d’encourager les entreprises des deux pays à multiplier les contacts et à rechercher des opportunités de coopération et d’investissement, afin de concrétiser les orientations et engagements de haut niveau par des résultats tangibles.

Les deux dirigeants assistent à l'échange du protocole d'accord entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère azerbaïdjanais des Situations d'urgence dans le domaine de la prévention, de la lutte contre les incendies, du sauvetage et des secours. Photo :



Les deux dirigeants ont échangé sur des mesures concrètes visant à promouvoir la coopération dans d’autres domaines à fort potentiel, notamment la défense et la sécurité, les transports, avec un accent particulier sur l’exploitation du corridor de transport transcas­pien, l’éducation et la formation, la culture et le tourisme, afin de rapprocher les peuples des deux pays, notamment à travers des échanges culturels et artistiques.



Ils ont également encouragé les investisseurs à contribuer au développement des échanges de produits agricoles et sont convenus de soutenir le renforcement de la coopération entre le Vietnam et la région du Caucase du Sud et l’Asie centrale, ainsi qu’entre l’Azerbaïdjan et l’ASEAN.



À cette occasion, le président Ilham Aliyev a cordialement invité le secrétaire général du Parti et président To Lam et son épouse à effectuer prochainement une nouvelle visite en Azerbaïdjan. L'invitation a été acceptée.



À l’issue de l’entretien, les deux dirigeants ont adopté une Déclaration commune et ont assisté à la cérémonie d’échange de documents de coopération entre les organes compétents des deux pays concernant la prévention et la lutte contre les incendies, le sauvetage et le secours ; l’évaluation, le développement et la mise en œuvre de projets de centrales solaires et éoliennes ainsi que la coopération entre le Bureau du président du Vietnam et celui de l’Azerbaïdjan. - VNA