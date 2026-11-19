Hanoï (VNA) – À l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et de son épouse, le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, et son épouse effectuent une visite officielle au Vietnam du 19 au 21 novembre 2026.



Il s’agit de la deuxième visite officielle du président Ilham Aliyev au Vietnam, après celle de 2014. Ce déplacement intervient alors que les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique lors de la visite d’État du dirigeant vietnamien To Lam en Azerbaïdjan, en mai 2025.



Plus de trois décennies d’amitié et de coopération



Le Vietnam et l’Azerbaïdjan ont établi leurs relations diplomatiques le 23 septembre 1992. Depuis, ils entretiennent des échanges réguliers de délégations à différents niveaux, notamment au plus haut niveau.



En mai 2025, lors de la visite d’État du dirigeant vietnamien To Lam en Azerbaïdjan, les deux pays ont adopté une déclaration commune établissant leur partenariat stratégique.



Les deux parties ont également mis en place une Commission intergouvernementale de coopération économique, commerciale, scientifique et technique, au niveau ministériel.



Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 150 millions de dollars en 2025 et près de 60 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026.



La coopération se développe progressivement dans d’autres domaines, notamment la défense, les sciences et technologies, l’éducation, la formation, la culture et le tourisme, avec un potentiel encore important à exploiter.



Les deux pays continuent également de se soutenir et de se coordonner au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, notamment les Nations unies, le Mouvement des non-alignés et la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA).

Le Vietnam exporte principalement vers l’Azerbaïdjan des téléphones et composants, des machines et équipements, ainsi que des ordinateurs et produits électroniques. Photo d’illustration : VNA



Vers une mise en œuvre concrète du partenariat stratégique



Selon l’ambassadeur du Vietnam en Russie, également accrédité auprès de l’Azerbaïdjan, Dang Minh Khoi, cette visite du président Ilham Aliyev marque une nouvelle étape dans les relations d’amitié traditionnelles entre les deux pays et témoigne de l’importance que les dirigeants azerbaïdjanais accordent au Vietnam et aux relations bilatérales.



Elle permettra aux dirigeants des deux pays de renforcer leur confiance politique, de discuter des grandes orientations de leur coopération et de définir des mesures concrètes pour mettre en œuvre efficacement leur partenariat stratégique.



L’ambassadeur estime que les relations Vietnam-Azerbaïdjan disposent aujourd’hui de conditions favorables pour se développer de manière plus approfondie et plus concrète.



Dans le domaine de l’énergie, l’Azerbaïdjan possède une longue expérience dans l’exploitation et le raffinage du pétrole et du gaz, tandis que le Vietnam cherche à développer son secteur énergétique, à garantir sa sécurité énergétique et à accélérer sa transition énergétique. Les deux pays pourraient renforcer la coopération entre Petrovietnam et la compagnie pétrolière nationale d’Azerbaïdjan (SOCAR), notamment dans l’approvisionnement en pétrole brut, l’exploration, l’exploitation, le raffinage, la pétrochimie et les services techniques associés.



Sur le plan commercial, le Vietnam dispose d’atouts dans les produits agricoles et aquatiques, les biens de consommation, les produits manufacturés et l’électronique. De son côté, l’Azerbaïdjan bénéficie d’une position géographique favorable pour faciliter l’accès des produits vietnamiens aux marchés du Caucase du Sud, de l’Asie centrale et de l’Europe. Le Vietnam pourrait également servir de porte d’entrée aux produits et entreprises azerbaïdjanais sur le marché de l’ASEAN.



Les deux parties pourraient aussi renforcer leur coopération dans les transports, la logistique et les chaînes d’approvisionnement afin de faciliter les échanges commerciaux.



D’autres domaines offrent des perspectives prometteuses, notamment les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, l’agriculture de haute technologie, l’éducation et la formation.



L’ambassadeur Dang Minh Khoi s’est dit convaincu que cette visite officielle du président Ilham Aliyev et de son épouse donnera un nouvel élan à la coopération bilatérale dans tous les domaines. Elle devrait ouvrir une nouvelle étape dans la concrétisation de la vision stratégique commune, en transformant le potentiel de coopération en opportunités concrètes, au bénéfice des deux peuples et en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans le monde. – VNA