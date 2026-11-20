Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a eu le 20 novembre à Hanoï, une entrevue avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Le chef du gouvernement a salué les réalisations importantes du peuple azerbaïdjanais dans la construction et le développement du pays, ainsi que le renforcement du rôle et du prestige de l’Azerbaïdjan dans la région et dans le monde.

De son côté, le président Ilham Aliyev s’est déclaré impressionné par les progrès socio-économiques du pays. Il a rappelé les liens historiques et la coopération précieuse entre les deux nations, ainsi que les relations de confiance entre leurs dirigeants. Après près de 35 ans de relations diplomatiques, les deux pays disposent de nombreuses possibilités de coopération, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, a-t-il souligné.

Le dirigeant vietnamien a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance à son amitié traditionnelle avec l’Azerbaïdjan et souhaitait approfondir davantage leur coopération. Les deux gouvernements mettent activement en œuvre les accords conclus, notamment lors de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, en Azerbaïdjan en mai 2025.

Le président Ilham Aliyev a qualifié le Vietnam de partenaire important de l’Azerbaïdjan en Asie du Sud-Est et exprimé le souhait de développer les relations dans tous les domaines, à la hauteur de leur amitié traditionnelle et de leur partenariat stratégique. Bakou est prêt à créer des conditions favorables à l'élargissement de cette coopération, en particulier dans l’économie, le commerce, les investissements, l’énergie, le pétrole et le gaz, ainsi que les échanges entre les peuples.

Sur le plan politique et diplomatique, les deux dirigeants ont souligné l’importance du 35e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, qui sera célébré en 2027, et convenu d’organiser conjointement diverses activités à cette occasion. Ils ont également salué leur coordination et leur soutien mutuel au sein des organisations et forums multilatéraux, notamment l’ONU, le Mouvement des non-alignés et la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA).

Panorama de l'entrevue. Photo: VNA

L’énergie et les hydrocarbures constituent des secteurs présentant des atouts majeurs et un fort potentiel de coopération entre les deux pays. Les deux parties ont estimé que leurs gouvernements devaient créer des conditions favorables pour encourager les entreprises pétrolières et gazières des deux pays à mettre activement en œuvre des projets concrets dans chacun des deux pays.

Le Premier ministre Le Minh Hung a proposé au président Ilham Aliyev de soutenir la poursuite de cette tradition de coopération fructueuse, établie depuis plusieurs décennies, et la promotion de nouveaux projets viables dans les domaines de l’exploration, de l’exploitation et du traitement des hydrocarbures, ainsi que de la formation de ressources humaines hautement qualifiées dans ce secteur.

Dans les domaines économique et commercial, les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer le rôle de coordination du Comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale et scientifique et technique. Elles souhaitent intensifier les échanges d’informations, la promotion commerciale et les relations entre les entreprises, tout en facilitant les investissements réciproques. La coopération dans le contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et la quarantaine animale et végétale sera également renforcée.

Les deux pays entendent par ailleurs promouvoir les liaisons ferroviaires entre le Vietnam et l’Azerbaïdjan via l’Asie centrale et le corridor de transport et de logistique transcaspiens, afin de faciliter les échanges commerciaux et de renforcer les connexions régionales.

Enfin, les deux dirigeants ont convenu de développer les échanges culturels, le tourisme, les relations entre les populations et la coopération entre les collectivités locales, tout en facilitant les liaisons aériennes entre les deux pays.

À cette occasion, le Premier ministre Le Minh Hung a transmis au président Ilham Aliyev les salutations et l’invitation adressées au Premier ministre azerbaïdjanais Ali Asadov à se rendre au Vietnam à une date appropriée. -VNA