Shenzhen (VNA) - En marge de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2026 à Shenzhen, en Chine, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré le 18 novembre le Premier ministre singapourien Lawrence Wong.

Il a salué le développement positif ainsi que le vaste potentiel des relations Vietnam-Singapour. Réaffirmant l’importance que le Vietnam attache au Partenariat stratégique global avec Singapour, il a exprimé le souhait de mettre en œuvre efficacement le Programme d’action pour la période 2025-2030 afin d’approfondir la coopération de manière toujours plus substantielle.

Saluant le rôle de Singapour au sein de l’APEC, il a sollicité son soutien pour la réussite de l’Année de l’APEC 2027 au Vietnam.

Se félicitant que Singapour maintienne sa position d’investisseur de premier plan au Vietnam, le dirigeant vietnamien a appelé à intensifier le commerce et les investissements, notamment dans les hautes technologies, les énergies renouvelables, les infrastructures intelligentes et le développement urbain durable, tout en renforçant la coopération dans l’exportation d’électricité éolienne, l’échange de crédits carbone et les ports maritimes.

Il a également souhaité que Singapour poursuive son assistance technique et en ressources humaines pour le développement des centres financiers internationaux, l’exploitation du Centre national de données ainsi que le conseil en matière de construction et de gestion de centres de calcul haute performance et d’intelligence artificielle.

Sur le plan régional, le dirigeant To Lam a proposé de maintenir la position commune de l’ASEAN sur la Mer Orientale, d’appliquer pleinement et sérieusement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et de promouvoir les négociations d’un Code de conduite (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Pour sa part, le Premier ministre Lawrence Wong a souligné la haute priorité accordée aux relations avec le Vietnam, il a exprimé la volonté de renforcer la coopération substantielle dans l’économie, l’investissement et les transitions numérique et verte, tout en l’élargissant aux secteurs porteurs tels que les hautes technologies, l’intelligence artificielle, les données, l’économie numérique et l’énergie. Singapour, qui assurera la présidence de l’ASEAN en 2027, souhaite coopérer avec le Vietnam, qui exercera la présidence de l’APEC la même année.

Les deux dirigeants sont convenus d’approfondir davantage la confiance politique, saluant le premier mécanisme de Dialogue stratégique Vietnam-Singapour. Ils ont décidé de consolider le pilier de la coopération économique, d’élargir les investissements et de développer des parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) de nouvelle génération, intelligents et verts, tout en étudiant la coopération dans les infrastructures et les villes intelligentes, et en renforçant la lutte contre la cybercriminalité et la criminalité transnationale.

Enfin, les deux parties se sont engagés à se soutenir mutuellement au sein de l’ASEAN et de l’APEC, contribuant ainsi à édifier une ASEAN unie, forte et davantage connectée avec ses partenaires.- VNA