Le dirigeant To Lam rend hommage aux martyrs au cimetière de Tan Bien

Tay Ninh (VNA) - À l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 2026), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, s’est rendu le 27 avril au cimetière des martyrs de la colline 82 de Tan Bien, dans la province de Tay Ninh, pour y déposer des gerbes de fleurs et brûler des bâtons d’encens en hommage aux héros morts pour l’indépendance nationale et la réunification du pays.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs membres du Bureau politique, d’anciens dirigeants du Parti et de l’État, des représentants des ministères, organisations de masse et du Front de la Patrie du Vietnam, ainsi que des responsables des provinces de Tay Ninh et de Long An.

Le dirigeant To Lam et la délégation du Comité central rendent hommage aux héros et martyrs au cimetière des martyrs de Tan Bien. Photo: VNA

Dans une atmosphère solennelle et empreinte d’émotion, les participants ont observé une minute de silence à la mémoire des combattants tombés pour l’indépendance et la liberté de la Patrie.

Le cimetière des martyrs de la colline 82 est le lieu de repos de plus de 15 000 combattants morts pour la Patrie, venus de toutes les régions du pays. Chaque tombe incarne un témoignage impérissable du patriotisme, de l’esprit de combat et du sacrifice consenti pour l’indépendance nationale. Le site comprend également plusieurs espaces commémoratifs dédiés aux martyrs issus de différents secteurs et forces du pays. -VNA

Bùi Thị Quỳnh Trang