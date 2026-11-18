Hanoï (VNA) - Le Vietnam accélère sa transformation numérique en plaçant les citoyens au cœur du processus. L’objectif est de leur permettre non seulement de bénéficier des services numériques, mais aussi de participer directement à la création de valeur dans l’espace numérique. À cet égard, la proposition d’inscrire la notion de citoyen numérique dans la législation constitue une étape stratégique, visant à garantir à chacun les outils, les compétences, les services et les avantages nécessaires à son intégration dans cet environnement.

Lors de la cérémonie organisée en réponse à la Journée du citoyen numérique du Vietnam 2026, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a souligné que la transformation numérique entrait dans une nouvelle phase, passant d'une approche centrée sur les infrastructures à une démarche axée sur les utilisateurs. Il ne s'agit plus seulement de fournir des services, mais de créer une valeur ajoutée concrète et de faciliter la vie quotidienne. Les services numériques s'intègrent ainsi progressivement dans les transactions et les besoins essentiels de la population.

Sous la direction du gouvernement, les données ont été connectées et de nombreux services pratiques ont été développés sur la plateforme VNeID. À ce jour, 100% des citoyens disposent d’un numéro d’identification personnelle. Quelque 86,4 millions de comptes d’identité électronique ont été délivrés aux citoyens vietnamiens, avec entre 3 et 6 millions d’utilisateurs quotidiens. Environ 19,1 millions d’informations relatives aux comptes de sécurité sociale et aux comptes de paiement ont également été intégrées.

VNeID propose par ailleurs 28 types de documents et d’informations, notamment ceux concernant les abonnements de téléphonie mobile, le carnet de santé électronique et l’état civil. Ces services permettent aux habitants d’effectuer davantage de démarches sur leur téléphone et de réduire le temps consacré aux procédures administratives.

Outre les outils numériques, la population est dotée de compétences grâce à des plateformes de formation en ligne et à des équipes de soutien communautaire présentes à la base. La plateforme « Bình dân học vụ số », consacrée à l’apprentissage des outils numériques, compte 170 cours et a attiré plus de 3,6 millions de participants. Plus de 93.000 groupes communautaires chargés de l’accompagnement numérique ont été mis en place au niveau local. Des modèles tels que les « ambassadeurs numériques » et les « familles numériques » contribuent également à aider les personnes âgées et les personnes ayant davantage de difficultés à accéder aux nouvelles technologies.

Les citoyens ne sont plus de simples utilisateurs de services : ils participent également à la gestion de la société et à l'élaboration des textes législatifs. Selon les données du Département de la police administrative, plus de 20,6 millions de contributions ont été recueillies sur VNeID dans le cadre du projet de révision de la Constitution. Près de 3,3 millions d'avis ont également été enregistrés sur les documents préparatoires au 14e Congrès national du Parti, auxquels s'ajoutent des millions d'autres contributions concernant plusieurs textes législatifs importants.

Parallèlement, les services numériques sont progressivement rapprochés des habitants grâce aux points de service intelligents. Plus de 700 kiosques médicaux en libre-service ont été installés dans plus de 500 établissements hospitaliers. La plateforme consacrée aux transports permet notamment d’acheter des billets de train, de réserver des vols intérieurs et des billets de bus en ligne. À travers ces services, les habitants peuvent organiser plus facilement leurs déplacements et réduire le temps consacré aux démarches.

Les services numériques sont progressivement rapprochés des habitants grâce aux points de service intelligents. Photo: VNA

Un autre acquis important de cette transformation numérique réside dans le renforcement de la confiance de la population. Les dispositifs de vérification biométrique mis en place dans le secteur bancaire ont contribué à réduire sensiblement les fraudes et à mieux protéger les avoirs des citoyens. De leur côté, les usagers communiquent de manière proactive leurs informations afin de limiter la production de pièces justificatives, contribuant ainsi à améliorer la qualité des bases de données nationales. Par ailleurs, des centaines de milliers de signalements d'infractions sont transmis rapidement aux forces de l'ordre.

Les citoyens ne se contentent plus de recevoir des résultats administratifs : ils sont également appelés à évaluer directement la qualité des services publics. Au troisième trimestre 2026, VNeID a ainsi enregistré 21,57 millions d'évaluations relatives aux procédures administratives et aux services publics en ligne, dont plus de 4,2 millions d'avis positifs émanant de citoyens et d'entreprises.

Pour le gouvernement, le développement du citoyen numérique doit désormais s'inscrire dans une démarche permanente, reposant sur l'adaptation du cadre réglementaire, l'amélioration de la qualité des données, la simplification des procédures et le renforcement de la sécurité numérique. L'ambition est de permettre à chacun de progresser par étapes : de la découverte à la maîtrise des services numériques, de leur utilisation à la confiance, puis du statut de simple bénéficiaire à celui d'acteur à part entière de la construction de l'espace numérique national. -VNA