Politique

Le SG du PCC et président chinois Xi Jinping préside la cérémonie d'accueil officielle de son homologue vietnamien à Pékin

La cérémonie d'accueil officielle du secrétaire général du CC du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, s'est déroulée ce mercredi matin 15 avril à Pékin.

Les deux haut dirigeants du Vietnam et de Chine lors de la cérémonie d'accueil officielle à Pékin. Photo: VNA
Les deux haut dirigeants du Vietnam et de Chine lors de la cérémonie d'accueil officielle à Pékin. Photo: VNA

Pékin (VNA) - À l’invitation du secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, et de son épouse, le secrétaire général du CC du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, effectue une visite d’État en Chine du 14 au 17 avril.

Dans la matinée du 15 avril, la cérémonie d’accueil officielle du dirigeant vietnamien Tô Lâm, de son épouse et de la délégation vietnamienne de haut niveau a été organisée solennellement au Grand Palais du Peuple, selon le plus haut protocole réservé aux chefs d’État. Le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping et son épouse ont présidé la cérémonie.

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Le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping, et son épouse, et le secrétaire général du CC du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, Tô Lâm (droite), et son épouse, lors de la cérémonie d'accueil officielle à Pékin. Photo: VNA

Vingt et un coups de canon ont été tirés en signe de bienvenue. Immédiatement après la cérémonie d’accueil, les deux hauts dirigeants ont entamé leur entretien.

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Vingt et un coups de canon tirés en signe de bienvenue. Photo: VNA

Ces dernières années, les relations entre le Vietnam et la Chine ont maintenu une dynamique de développement positive, enregistrant des avancées notables et globales. La confiance politique mutuelle a été consolidée et renforcée, continuant de jouer un rôle d’orientation stratégique dans le développement des relations bilatérales dans divers domaines. Les échanges de délégations de haut niveau et à tous les échelons ont été dynamiques, tandis que la coopération dans les domaines diplomatique, de la défense et de la sécurité a connu des évolutions substantielles.

La coopération bilatérale s’est approfondie de manière concrète dans plusieurs domaines, notamment dans l’économie, le commerce et l’investissement qui constituent un point lumineux des relations entre les deux pays. Le Vietnam demeure depuis dix années consécutives le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, tandis que la Chine reste, depuis de nombreuses années, le premier partenaire commercial du Vietnam. Les échanges entre les peuples, ainsi que la coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture, du tourisme et la coopération décentralisée, se développent activement. Les deux parties maintiennent également une bonne coordination et coopération dans les mécanismes multilatéraux.

Cette visite d’État constitue une occasion particulièrement importante d'élever le niveau des relations stratégiques et à ouvrir une nouvelle phase de coopération entre les deux Partis et les deux États. Les dirigeants devraient définir de nouvelles orientations et impulser des avancées concrètes dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et du tourisme, ainsi que dans les chaînes de production et d’approvisionnement, l’éducation et la formation, et la science et la technologie, afin de répondre aux ambitions de développement des deux pays.-VNA

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