Société

Le président de Mekolor poursuivi dans une affaire de faux virement bancaire

Les autorités de la ville de Can Tho ont engagé des poursuites contre le président du conseil d’administration et directeur général de la société par actions Mekolor pour des faits présumés d’atteinte aux intérêts de l’État, des organisations et des particuliers par l’abus des libertés démocratiques.

Le président de Mekolor Vo Xuan Truong poursuivi dans une affaire de faux virement bancaire. Photo: VNA
Le président de Mekolor Vo Xuan Truong poursuivi dans une affaire de faux virement bancaire. Photo: VNA

Can Tho (VNA) – L’Agence de sécurité et d’enquête de la Police de la ville de Can Tho a annoncé, le 6 août, l’exécution des décisions de poursuites pénales, du mandat de placement en détention provisoire ainsi que des mandats de perquisition visant Vo Xuan Truong, président du conseil d’administration, directeur général et représentant légal de la société par actions Mekolor, dont le siège est à Can Tho.

Le mis en cause fait l’objet d’une enquête pour des faits présumés d’« abus des libertés démocratiques portant atteinte aux intérêts de l’État ainsi qu’aux droits et intérêts légitimes des organisations et des particuliers », conformément aux dispositions de la législation vietnamienne.

Dans le cadre de cette procédure, les enquêteurs ont mené simultanément des perquisitions au domicile de Vo Xuan Truong, à Hô Chi Minh-Ville, et au siège de la société Mekolor, rue Ly Tu Trong à Can Tho. De nombreux documents et éléments matériels, considérés comme liés à l’affaire, ont été saisis afin de servir les besoins de l’enquête.

Selon les premiers éléments recueillis, Mekolor avait ouvert un compte auprès de la succursale de VietinBank à Can Tho en 2021. L’entreprise avait ensuite transmis à la banque un dossier faisant état d’un prétendu virement de 10 milliards d’euros effectué par son partenaire allemand Immobilien Partner GmbH, via Deutsche Bank, vers son compte au Vietnam. Ce dossier comprenait notamment un message de paiement MT103 et un message de suivi MT199, tous deux datés du 22 juin 2021.

Après vérification, VietinBank a indiqué n’avoir enregistré aucune opération correspondant aux documents présentés par l’entreprise et a alerté cette dernière sur les indices laissant présumer une falsification des pièces produites. La banque ainsi que les autorités compétentes ont également mis en garde la société contre un risque d’escroquerie.

Malgré ces avertissements, Mekolor a saisi la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI), affirmant que VietinBank et la Banque d’État du Vietnam avaient détourné et utilisé les 10 milliards d’euros mentionnés dans le dossier.

Selon les enquêteurs, à la suite de cette démarche, Vo Xuan Truong, avec la participation présumée de plusieurs personnes et organisations, aurait délibérément diffusé de fausses informations sur plusieurs sites internet internationaux et réseaux sociaux. Ces publications auraient gravement porté atteinte à la réputation et au fonctionnement des organismes publics ainsi qu’au système bancaire vietnamien.

Pour ces faits, le Département de l’information et de la communication de la ville de Can Tho lui avait déjà infligé une sanction administrative pour diffusion et partage de fausses informations, de contenus déformés et portant atteinte à la réputation d’organismes publics, d’organisations ainsi qu’à l’honneur et à la dignité de personnes physiques.

D’après les éléments de l’enquête, malgré cette sanction, Vo Xuan Truong aurait poursuivi la diffusion de contenus jugés mensongers, diffamatoires et portant atteinte à la réputation ainsi qu’aux droits et intérêts légitimes des autorités, des organisations et de particuliers, notamment par l’intermédiaire du compte Facebook « Philip Vo ».

Les autorités estiment que ces agissements présentent des éléments constitutifs de l’infraction faisant actuellement l’objet de l’enquête. Elles poursuivent les investigations afin de déterminer les responsabilités des personnes impliquées et de recueillir des preuves complémentaires.

L’Agence de sécurité et d’enquête de la Police de Can Tho a précisé que le dossier était toujours en cours d’instruction et que les investigations pourraient être élargies si nécessaire. Elle a assuré que l’affaire serait traitée dans le strict respect de la loi.-VNA

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Percée institutionnelle et juridique

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