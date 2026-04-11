Politique

Le Cambodge souligne l'importance de la visite du permanent du Secrétariat du PCV Tran Cam Tu

La visite officielle au Cambodge de Tran Cam Tu, haut responsable du Parti communiste du Vietnam, a été saluée comme un succès politique et diplomatique, contribuant à renforcer les relations traditionnelles et la coopération globale entre les deux pays.

Le membre permanent du Secrétariat du Parti Tran Cam Tu quitte l’aéroport de Techo pour revernir au Vietnam. Photo : VNA
Le membre permanent du Secrétariat du Parti Tran Cam Tu quitte l’aéroport de Techo pour revernir au Vietnam. Photo : VNA

Phnom Penh (VNA) - La visite officielle au Cambodge de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a été qualifiée par les autorités cambodgiennes de profondément significative sur les plans politique et diplomatique, contribuant à renforcer les liens traditionnels entre les deux Partis et les deux pays.

Selon un communiqué de presse du Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC), cette visite visait à poursuivre la mise en œuvre des accords de haut niveau entre les deux Partis, ainsi que du programme d’échange de délégations pour la période 2025-2027, conformément à la devise : « bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération globale et durabilité à long terme ».

Lors de sa visite, Tran Cam Tu s'est entretenu avec de hauts responsables cambodgiens, notamment le chef d'État par intérim, président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat, Samdech Techo Hun Sen ; le Premier ministre et vice-président du PPC, Hun Manet et la présidente de l'Assemblée nationale, Khuon Sudary. Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur l'évolution de la situation nationale, partagé leurs expériences en matière de gouvernance et convenu d'orientations pour promouvoir la coopération et la coordination bilatérales au sein des instances régionales et internationales.

Lors de l'entretien bilatéral avec Tran Cam Tu, le vice-président du PPC, Samdech Say Chhum, a salué les progrès accomplis par le Vietnam en matière de développement et s'est dit convaincu que le pays atteindrait son objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045 sous l'égide du PCV.

De son côté, Tran Cam Tu a félicité le Cambodge pour ses réalisations, soulignant le rôle moteur du PPC et de ses dirigeants dans le développement national. Il a également salué l’excellente coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité et des affaires frontalières.

Il a indiqué que les provinces frontalières des deux pays coopéraient efficacement dans la lutte contre la criminalité transnationale et le renforcement de la sécurité, contribuant à faire des zones frontalières des espaces de paix, d’amitié, de coopération et de développement. Il a également souligné l’importance d’empêcher toute utilisation du territoire d’un pays contre l’autre par des forces hostiles, tout en accélérant les travaux de démarcation et de bornage de la frontière commune.

Sur les questions régionales, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à préserver la centralité de l’ASEAN et à régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international. Le Cambodge a également remercié le Vietnam pour son soutien, aux côtés des autres membres de l’ASEAN, au cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande, ainsi que pour sa participation aux mécanismes de suivi de sa mise en œuvre.

À cette occasion, Tran Cam Tu et Men Sam An, vice-président du PPC et président de l'Association d'amitié Cambodge-Vietnam, ont participé à une rencontre d'amitié avec d'environ 140 anciens étudiants cambodgiens ayant étudié au Vietnam.

Le communiqué de presse a cité des paroles de Samdech Techo Hun Sen, qui s'est dit confiants quant à la poursuite du développement de la coopération bilatérale, avec un objectif d'échanges commerciaux de 20 milliards de dollars atteignable dans les années à venir. -VNA

#Cambodge #Tran Cam Tu
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Édification du Parti

Sur le même sujet

Le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Trân Câm Tu (à gauche) et le le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith. Photo : VNA

La visite de Trân Câm Tu impulse une coopération globale Vietnam-Laos-Cambodge

Les relations entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge reposent actuellement sur trois piliers principaux : une confiance politique élevée, une coopération économique de plus en plus approfondie et des échanges populaires croissants. Ces relations constituent une base solide pour le développement commun des trois pays dans un contexte d’intégration internationale plus poussée.

Voir plus

Cheng Hanping, directeur exécutif de l’Institut d’études régionales et nationales et directeur du Centre d’études vietnamiennes de l’Université de technologie du Zhejiang. Photo: VNA

La visite en Chine du secrétaire général du PCV et président To Lam renforcera l'amitié bilatérale

La prochaine visite en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président, To Lam, intervient peu après des événements politiques majeurs tels que le 14ᵉ Congrès national du PCV et les « Deux Sessions » en Chine, qui définissent les grandes orientations politiques pour l’année. Cette visite vise à renforcer et à promouvoir plus efficacement les fondements du « Six Plus » dans les relations bilatérales et à faire progresser la construction d’une communauté d’avenir partagé stratégique entre le Vietnam et la Chine.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, remet les décisions de nomination aux secrétaires des comités du Parti de trois organes de l'AN. Photo: VNA

Le président de l'Assemblée nationale remet les décisions relatives aux questions de personnel

Le président de l'AN a remis les décisions du Comité permanent du Parti de l’AN désignant Phan Chi Hieu en tant que secrétaire du Comité du Parti de la Commission des affaires juridiques et judiciaires, Le Thi Nga en tant que secrétaire du comité du Parti de la Commission des pétitions et de la supervision, ainsi que Nguyen Huu Nghia en tant que secrétaire du comité du Parti de l’Audit d’État.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (gauche) et le Premier ministre cambodgien Hun Manet. Photo: VNA

Entrevue entre le permanent du Secrétariat du PCV et le Premier ministre cambodgien

Réaffirmant que le Vietnam attache une importance prioritaire à la consolidation et au renforcement de ses relations d'amitié traditionnelle et de coopération globale avec le Cambodge, Tran Cam Tu a qualifié cette relation de patrimoine commun inestimable et de facteur stratégique pour la stabilité et le développement des deux pays.

Les visiteurs contemplent des oeuvres exposées. Photo: VNA

Soyouz-37 : Hanoï commémore le vol historique, symbole de la coopération spatiale avec la Russie

À travers un riche ensemble de documents, de photographies et d’objets, dont beaucoup sont présentés au public pour la première fois, l’exposition "Vol conjoint 37 – symbole de la coopération spatiale Vietnam – Fédération de Russie" retrace l’intégralité de l’épopée du vol Soyouz-37, depuis la sélection rigoureuse des équipages jusqu’à leur retour sur Terre.

L’ambassadeur d’Italie au Vietnam, Marco Della Seta. Photo : VNA

Vers un nouvel élan au partenariat stratégique Vietnam-Italie

L’ambassadeur d’Italie au Vietnam, Marco Della Seta a souligné que la prochaine visite officielle en Italie du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, accompagné de son épouse et d’une haute délégation vietnamienne, revêt une importance particulière.

Panorama de la conférence. Photo: VNA

Conférence de coopération sécuritaire Vietnam–Laos

La 16e Conférence de coopération en matière de sécurité Vietnam–Laos s’est tenue le 10 avril au matin à Vientiane, avec la participation de vice-ministres de la Sécurité publique des deux pays. La conférence a offert une occasion aux deux parties d’échanger et de convenir des mesures de coordination visant à assurer la sécurité nationale, maintenir la stabilité et construire une frontière commune de paix, d’amitié et de coopération.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), rencontre la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Khuon Sudary. Photo: VNA

Vietnam et Cambodge renforcent leurs relations parlementaires

Tran Cam Tu et Samdech Khuon Sudary ont souligné le rôle central des organes législatifs dans la promotion des relations bilatérales. Ils ont encouragé la poursuite des échanges entre les groupes de parlementaires d’amitié, ainsi qu’entre les jeunes et les femmes députées, afin de partager des expériences en matière de législation et de supervision. La présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne a notamment salué les progrès du Vietnam en matière d’égalité entre les sexes au sein du système politique, tant au niveau central que local.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Photo; VNA

80 ans de la Force de l’état-major de la Police populaire : To Lam adresse ses félicitations

Dans sa lettre de félicitations, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, salue le développement constant de cette force qui, au cours de huit décennies de construction et de développement, a su faire preuve d’une loyauté absolue envers le Parti, la patrie et le peuple, et remplir avec dévouement toutes les missions complexes qui lui ont été confiées.