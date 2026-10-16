Économie

Ca Mau lance 19 projets de routes rurales

La province de Ca Mau a lancé simultanément 19 chantiers routiers dans le cadre de son programme de développement des infrastructures rurales pour la période 2026-2030.

Ca Mau vise à doter tous ses hameaux de routes rurales bétonnées d’ici 2030. Photo: VNA
Ca Mau vise à doter tous ses hameaux de routes rurales bétonnées d’ici 2030. Photo: VNA

Ca Mau (VNA) – Les autorités de la commune de Khanh An, dans la province de Ca Mau, ont organisé le 15 octobre une cérémonie marquant le début des travaux de construction d’une route rurale longeant le canal Giua, dans le hameau 3. Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyen Ho Hai, ainsi que des responsables provinciaux et locaux ont participé à l’événement.

Ce projet fait partie des 19 chantiers lancés simultanément dans 19 communes et quartiers de la province, conformément à une résolution du Comité provincial du Parti sur le développement du réseau routier rural pour la période 2026-2030.

À cette occasion, Nguyen Ho Hai a indiqué que Ca Mau visait à doter tous ses hameaux de routes rurales bétonnées d’ici 2030. La province entend donner la priorité aux infrastructures rurales afin de favoriser le développement socio-économique.

Il a demandé aux autorités locales de superviser étroitement les travaux et aux maîtres d’ouvrage et entreprises de construction de respecter les délais ainsi que les exigences de qualité et de sécurité. Il a également appelé les habitants à soutenir les projets en mettant des terrains à disposition et en acceptant de céder des cultures ou de déplacer des constructions pour faciliter l’aménagement de routes propres, sûres et bordées de verdure.

Selon les autorités de Khanh An, la route longeant le canal Giua, classée comme projet du groupe C et ouvrage routier de catégorie IV, fera 1.080 mètres de longueur. La chaussée mesurera 2,5 mètres de large, avec des accotements de 0,5 mètre de chaque côté. Les travaux comprennent la construction d’une chaussée en béton armé, d’une couche de fondation en pierres concassées et d’ouvrages de protection des berges contre l’érosion. Le coût total est estimé à 2,888 milliards de dôngs, financés par le budget communal.

Le président du Comité populaire de Khanh An, Nguyen Thanh Liem, a souligné que ce projet concrétisait la résolution n° 16 du Comité provincial du Parti. Il doit permettre de remédier progressivement aux insuffisances des infrastructures locales, d’améliorer les conditions de vie et de soutenir le développement économique. Il a insisté sur la nécessité d’assurer la qualité et la durabilité des travaux pour répondre aux besoins des habitants.

Pour mettre en œuvre la résolution n° 16 du Comité provincial du Parti, Ca Mau a approuvé un programme de développement du réseau routier rural pour la période 2026-2030, doté d’un budget d’environ 14.048 milliards de dôngs. Ce montant comprend quelque 12.397 milliards de dôngs de fonds publics, 1.421 milliards provenant de contributions mobilisées pour la construction de ponts et 230 milliards apportés par les habitants pour la construction d’ouvrages de drainage.

Pour 2026-2027, le programme prévoit le revêtement de 1.251 routes dont la plateforme est déjà aménagée, sur une longueur totale d’environ 2.160 km, ainsi que la construction et la réparation de 738 ponts.

Pour 2028-2030, il prévoit la réfection de 538 routes endommagées, la réparation et la modernisation de 264 ponts pour un coût estimé à 132 milliards de dôngs, l’élargissement et la modernisation de 1.485 routes sur environ 3.801 km, ainsi que le revêtement de 815 autres routes sur quelque 1.437 km.

Selon Le Thanh Huan, directeur adjoint du Service provincial de la Construction, les 19 projets lancés devraient être achevés et mis en service en 2026. Une fois le programme achevé en 2030, le réseau routier rural de Ca Mau devrait répondre aux critères de Nouvelle Ruralité, faciliter les déplacements et le transport des marchandises, contribuer à la défense et à la sécurité et favoriser le tourisme. – VNA

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