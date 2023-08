Hanoi (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a affirmé la volonté de construire une diplomatie forte, complète et moderne dans un article écrit à l’occasion du 78e anniversaire du secteur diplomatique.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo: VNA





Promouvant sa tradition glorieuse, le secteur diplomatique sous la direction du Parti est déterminé à construire une diplomatie vietnamienne forte, complète et moderne, apportant ses contributions méritées à la mise en œuvre réussie de la résolution et de la politique extérieure du 13e Congrès national du Parti, a-t-il affrmé.



Le responsable a passé en revue les grands jalons de la diplomatie vietnamienne, de sa création par le président Hô Chi Minh qui fut à la fois ministre des Affaires étrangères, à la Révolution d’Août, aux deux guerres de résistance, à la mise en œuvre de la politique de rénovation du Parti en matière d’affaires étrangères et au 13e Congrès national du Parti.

Au cours des 78 dernières années, sous la direction du Parti, en héritant et promouvant l’identité culturelle et la tradition diplomatique nationale, basée sur les fondements du marxisme-léninisme et de la pensée Hô Chi Minh, la réception sélective des pensées progressistes dans le monde, la diplomatie vietnamienne s’est forgée à travers de nombreuses épreuves et difficultés, et a édifié une école exceptionnelle qui porte les caractères du “bambou vietnamien” doté de “racines solides, de troncs robustes et de tiges souples”.

Le secteur diplomatique investit dans une diplomatie forte, complète et moderne. Photo: VNA



Actuellement, le Vietnam entretient des relations diplomatiques avec 192 pays et des relations économiques et commerciales avec plus de 230 pays et territoires.



Conformément à la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation, de diversification, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, inébranlable dans ses principes mais flexible dans sa stratégie et son comportement, le Vietnam a géré correctement de nombreuses questions internationales très complexes, tout en maintenant la situation globale de politique étrangère favorable au développement et à la défense nationale du pays.

Le secteur diplomatique vietnamien travaille à la rénovation vigoureuse des mentalités et des actions, hérite et de promeut la tradition diplomatique nationale, d’appliquer de manière créative de la pensée Hô Chi Minh sur la diplomatie, adhère à la politique extérieure du 13e Congrès national du Parti, absorbe de manière sélective les pensées progressistes de l’humanité, en vue de répondre aux demandes de développement du pays et du secteur diplomatique dans la période actuelle, a-t-il indiqué. – VNA