Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a rencontré Bogdan Bogdanov, ministre bulgare de l'Économie et de l'Industrie, en marge de la 13e Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) aux Émirats arabes unis, a-t-on appris du ministère.

Nguyen Hong Dien a hautement apprécié l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Bulgarie ces derniers temps. Il a souligné l'importance de maintenir la mise en œuvre efficace du mécanisme du Comité intergouvernemental sur la coopération économique, scientifique et technique entre le Vietnam et la Bulgarie pour éliminer les difficultés et identifier des objectifs et de nouveaux domaines de coopération.

Le ministre vietnamien a proposé que les deux parties intensifieraient leurs échanges pour promouvoir la coopération dans des domaines tels que l'agriculture, les produits chimiques et pharmaceutiques ; envisager l'élargissement de la coopération pour développer des industries fondamentales telles que l'industrie des matériaux, les industries de soutien, la transformation, la fabrication, les énergies renouvelables... Les deux parties coopèrent pour développer un certain nombre d'industries en phase avec les tendances internationales telles que technologies vertes, nouvelles énergies, économie numérique à contenu technologique élevé, e-commerce...

Le ministre Bogdan Bogdanov a affirmé prendre en haute considération et souhaiter promouvoir la coopération avec le Vietnam dans de nombreux domaines, notamment l'économie, le commerce et l’investissement dans le but d'augmenter le commerce bilatéral. Il a aussi affirmé de créer des conditions favorables aux investissements des entreprises des deux pays sur les marchés respectifs dans les domaines de l'agriculture, des produits pharmaceutiques, de l'énergie... La Bulgarie est prête à être une porte d'entrée pour les produits vietnamiens vers le marché européen.

Bogdan Bogdanov a déclaré qu'il se coordonnerait étroitement avec le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam et les agences nationales compétentes pour promouvoir les contenus de coopération d'intérêt mutuel, organiser avec succès la 24e réunion du Comité intergouvernemental de coopération économique, scientifique et technique dans la capitale Sofia, Bulgarie en 2024.



En 2023, le commerce bilatéral entre le Vietnam et la Bulgarie a atteint 211,4 millions de dollars, soit une augmentation de 3,7% par rapport à 2022. - VNA