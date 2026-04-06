Économie

L’investissement total en hausse de 11% au premier trimestre 2026

L’investissement total de la société du Vietnam a atteint 744,7 billions de dôngs (soit 28,3 milliards de dollars) au cours du premier trimestre, en hausse de 10,7 % en glissement annuel, contre 9,4 % à la même période de 2025, témoignant d’un regain de confiance des investisseurs nationaux et étrangers.

Photo d'illustration: VNA
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Hanoï (VNA) – L’économie vietnamienne affiche un dynamisme soutenu en ce début d’année 2026, marqué par une expansion notable des flux de capitaux.

Selon les dernières données publiées par l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, l’investissement total de la société a atteint 744,7 billions de dôngs (soit 28,3 milliards de dollars) au cours du premier trimestre, en hausse de 10,7 % en glissement annuel, contre 9,4 % à la même période de 2025, témoignant d’un regain de confiance des investisseurs nationaux et étrangers.

Cette dynamique de croissance est portée par l’ensemble des secteurs économiques. Le secteur non étatique demeure le principal moteur avec 402,4 billions de dôngs investis, représentant plus de 54 % du total. Parallèlement, le secteur public a mobilisé 207,2 billions de dôngs, en progression de 11,6 %, tandis que les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint 135,1 billions de dôngs, affichant une hausse de 11,8 %.

S’agissant du budget de l’État, les capitaux décaissés se sont élevés à 133,2 billions de dôngs. Les localités ont enregistré une exécution particulièrement dynamique, notamment au niveau communal où les investissements ont bondi de 23,5 %.

À la fin mars 2026, le total des capitaux enregistrés a atteint 15,2 milliards de dollars, soit une progression de 42,9 % sur un an. L’industrie manufacturière ainsi que les secteurs de la production et de la distribution d’électricité, de gaz et d’eau continuent d’attirer la majorité des flux d’investissement.

Plus significatif encore, les capitaux d’IDE effectivement décaissés ont atteint 5,41 milliards de dollars, établissant un record pour un premier trimestre au cours des cinq dernières années.

Sur le front des investissements à l’étranger, les entreprises vietnamiennes ont également intensifié leurs activités. Au premier trimestre, les capitaux investis à l’étranger ont été multipliés par 2,6 pour atteindre près de 620 millions de dollars, principalement orientés vers les secteurs de la production et de la distribution d’électricité, de la construction ainsi que des transports et de l’entreposage, notamment au Laos, au Kirghizistan et au Royaume-Uni.

Toutefois, malgré ces résultats encourageants, plusieurs économistes soulignent la nécessité d’améliorer l’efficacité des investissements.

Selon des économistes, bien que l’investissement public joue un rôle de levier essentiel pour stimuler la croissance, son effet d’entraînement sur les secteurs privé et des IDE n’a pas encore pleinement atteint son potentiel. Sans amélioration notable, il pourrait difficilement s’imposer comme le principal moteur de l’économie, d’autant que la consommation intérieure et les exportations n’ont pas encore retrouvé leur équilibre traditionnel, a estimé Nguyen Bich Lam , ancien directeur général de l’Office national des statistiques. -VNA

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