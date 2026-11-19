Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) et la société par actions Anphabe ont dévoilé, le 18 novembre à Hô Chi Minh-Ville, le classement 2026 des 100 meilleurs lieux de travail au Vietnam, à l'occasion d'une conférence intitulée "Human-AI Advantage".

Fondé sur 72 000 votes de professionnels expérimentés, ce classement évalue la marque employeur de 713 entreprises réparties dans 18 secteurs d'activité. Il distingue deux catégories : les grandes entreprises et les entreprises de taille moyenne.



Nestlé Vietnam arrive en tête du classement des grandes entreprises, tandis qu'Acecook Vietnam et la Sarl AEON Vietnam figurent également dans le top 10. Dans la catégorie des entreprises de taille moyenne, L’Oréal Vietnam occupe la première place, alors que CADIVI, LG VINA et LOTTE MALL se classent parmi les dix premières.



La conférence a mis en lumière trois défis majeurs auxquels sont confrontées les entreprises vietnamiennes, dans un contexte marqué par le développement rapide de l'intelligence artificielle (IA) et une pression croissante pour améliorer la productivité : la rationalisation des structures organisationnelles, l'adoption de l'IA et le développement des talents.

La SARL Galaxy Digital Holdings figure parmi les meilleurs lieux de travail au Vietnam. Photo : VNA

Une enquête menée par Anphabe auprès d'environ 650 dirigeants d'entreprise et directeurs des ressources humaines révèle que 44 % des entreprises privilégient la rationalisation de leur organisation, tandis que 67 % ont adopté l'IA à des degrés divers. Toutefois, la concrétisation de ces stratégies en résultats tangibles demeure un défi.



Selon Thanh Nguyen, responsable chez Anphabe, cette enquête, organisée pour la 14e année consécutive, contribue à stimuler une saine émulation entre les entreprises et à les inciter à investir davantage dans les talents et dans la qualité de leur environnement de travail.

À l’ère de l’IA, attirer des talents ne suffit plus à garantir un avantage concurrentiel. Les entreprises doivent aussi créer des modes de travail qui valorisent et démultiplient les compétences individuelles. En faisant converger technologie, talents et organisation du travail, elles peuvent accroître leur productivité et transformer l’intelligence individuelle en force collective, gage d’un avantage concurrentiel durable.

Bui Thi Ninh, directrice adjointe de la branche de la VCCI à Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que la qualité des ressources humaines et la productivité du travail seront des facteurs déterminants pour atteindre des objectifs de croissance économique ambitieux.

Selon l'Office national des statistiques, rattaché au ministère des Finances, la productivité du travail s'est établie à environ 9 800 dollars par travailleur en 2025, en hausse de 6,8 % sur un an. Pour soutenir une croissance économique annuelle d'au moins 10 %, elle devra progresser d'environ 8,5 % par an, contre une moyenne de 5,3 % au cours des cinq dernières années. Elle a souligné que la compétitivité ne pouvait désormais plus reposer sur une main-d'œuvre bon marché ou sur l'allongement du temps de travail, mais devait s'appuyer davantage sur la technologie, les capacités de gestion et le capital humain.



Un environnement de travail de qualité ne se limite pas à des politiques de bien-être ; il constitue également un investissement dans la productivité. Il permet aux employés de développer de nouvelles compétences, d’assumer davantage de responsabilités et d’être reconnus, tout en aidant les entreprises à fidéliser leurs talents et à innover plus rapidement, a-t-elle souligné.- VNA