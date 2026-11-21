Manille (VNA) - Le Vietnam a apporté une contribution active et responsable à la 47e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-47), qui a clos ses travaux le 20 novembre à Manille, aux Philippines.

L’ensemble des quatre résolutions soumises par la délégation de haut niveau de l’Assemblée nationale du Vietnam ont été adoptées à l’unanimité, contribuant ainsi à définir les orientations de la coopération parlementaire pour cette nouvelle phase.

Conduite par le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, la délégation vietnamienne a vu son action unanimement saluée par les pays participants.

Le message adressé à l’AIPA-47 par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, ainsi que le discours prononcé par le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, lors de la première séance plénière, ont défini les orientations stratégiques de la coopération au sein de l’AIPA.

Ces interventions ont notamment souligné l’importance d’une coordination étroite entre les canaux parlementaire et gouvernemental afin de concrétiser la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045. Elles ont également reflété les positions, les propositions et l’engagement du Vietnam face aux enjeux régionaux et mondiaux communs.

Les quatre résolutions soumises par le Vietnam portaient sur la gouvernance des risques sécuritaires interconnectés, l’innovation dans les modèles de développement pour favoriser une croissance inclusive, le renforcement de la compréhension mutuelle et des échanges entre les peuples, ainsi que la promotion du rôle des femmes dans une gouvernance responsable de l’intelligence artificielle.

Leur adoption, en adéquation avec le thème de l’AIPA-47 — « Les parlements au service d’une ASEAN pacifique, prospère et centrée sur les peuples » —, constitue un socle essentiel permettant au Vietnam de dynamiser la coopération au sein de l’organisation et avec ses pays membres autour d’objectifs partagés, tout en consolidant le rôle et la position de l’Assemblée nationale du Vietnam au sein de l’AIPA comme dans les autres instances interparlementaires régionales et internationales.

En marge de l’AIPA-47, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et les membres de la délégation vietnamienne ont tenu 18 rencontres bilatérales avec des chefs de délégation et des représentants des parlements membres et observateurs de l’AIPA.

Ces échanges ont contribué à renforcer la compréhension mutuelle et la confiance entre les législateurs, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération.

Mandaté par le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, le vice-président Nguyên Doan Anh a conduit la délégation vietnamienne à la deuxième séance plénière et à la cérémonie de clôture de l’AIPA-47.

Cette participation réaffirme la priorité accordée par le Vietnam à l’ASEAN et à l’AIPA, dans le droit fil de la dynamique diplomatique parlementaire et des orientations de politique étrangère issues du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

L’AIPA-47 s’est achevée samedi après six jours de travaux, marqués par 31 séances plénières et l’adoption de 36 résolutions ainsi que d’un communiqué conjoint. Ces textes visent à renforcer l’efficacité de l’organisation et couvrent des enjeux clés pour la région, allant de la paix, la sécurité énergétique et l’intelligence artificielle à la lutte contre le changement climatique, les drogues ou encore la protection des travailleurs migrants et le vieillissement de la population.

L’admission du Parlement national du Timor-Leste a constitué une étape majeure, portant à 11 le nombre de membres de l’AIPA et ouvrant un nouveau chapitre dans son histoire. L’Assemblée générale a également approuvé à l’unanimité la révision des statuts de l’AIPA et adopté un nouvel hymne porteur du message : «Une région, une ASEAN, une AIPA». – VNA