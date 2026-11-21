Hanoi (VNA) – Le Vietnam et l’Azerbaïdjan ont publié samedi 21 novembre une déclaration conjointe à l’issue de la visite officielle de deux jours du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Hanoi, menée à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm.

DÉCLARATION CONJOINTE

DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU COMITÉ CENTRAL DU PARTI COMMUNISTE DU VIETNAM, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

ET

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN

(Hanoi, le 21 novembre 2026)

1. À l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, Tô Lâm, le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a effectué une visite officielle au Vietnam les 20 et 21 novembre 2026.

2. Les deux parties ont réaffirmé que, depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1992, le Vietnam et l’Azerbaïdjan ont bâti une amitié traditionnelle solide ainsi qu’une coopération multiforme fondée sur la confiance mutuelle, l’égalité et le respect réciproque, dans l’intérêt des deux États. Elles ont réitéré leur ferme attachement aux principes énoncés dans la Déclaration conjointe sur l’établissement du partenariat stratégique entre la République socialiste du Vietnam et la République d’Azerbaïdjan, adoptée le 7 mai 2025, soulignant que la confiance mutuelle, la souveraineté, l’intégrité territoriale, la non-ingérence dans les affaires intérieures et le strict respect du droit international ainsi que de la Charte des Nations Unies demeurent le socle durable de leurs relations bilatérales.

3. Les deux parties ont souligné que la visite officielle du président de la République d’Azerbaïdjan contribuerait à consolider l’amitié traditionnelle et à approfondir le partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Azerbaïdjan.

4. Rappelant le jalon historique qu’a constitué l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique lors de la visite d’État en République d’Azerbaïdjan du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, les 7 et 8 mai 2025, les deux parties se sont félicitées de la mise en œuvre globale de ce partenariat stratégique et ont convenu des axes de coopération prioritaires suivants :

I. Relations politiques et diplomatiques

• Les deux parties sont convenues de maintenir et de promouvoir les visites de haut niveau, y compris au sommet de l’État, d’intensifier les échanges et les contacts à tous les échelons, ainsi que d’étudier la création de nouveaux mécanismes de coopération entre leurs autorités compétentes.

• Les deux parties se sont engagées à renforcer leur dialogue politique et à tenir des consultations politiques régulières entre leurs ministères des Affaires étrangères, afin de discuter des relations bilatérales ainsi que des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

• Les deux parties ont souligné l’importance d’approfondir les relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti du Nouvel Azerbaïdjan au pouvoir, tout en élargissant la coopération parlementaire afin de consolider le rôle des deux organes législatifs dans la mise en œuvre des dispositions du partenariat stratégique.

II. Coopération économique, commerciale, énergétique, agricole et dans le domaine des transports

• Les deux parties se sont engagées à promouvoir et à réaliser des percées dans les secteurs prioritaires, notamment l’économie, le commerce et l’investissement, en s’efforçant d’élever l’ampleur et la qualité de leur coopération économique à la hauteur de leur partenariat stratégique.

• Les deux parties ont convenu de mettre intégralement en œuvre les accords signés ainsi que les décisions issues de la troisième session de la Commission intergouvernementale pour la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, d’optimiser l’efficacité des mécanismes économiques bilatéraux et d’accélérer les négociations en vue de la conclusion de nouveaux accords, afin de renforcer le cadre juridique et de garantir un environnement favorable et sécurisé pour la coopération économique, commerciale et d'investissement.

• Les deux parties ont convenu de soutenir activement les projets d’investissement vietnamiens en Azerbaïdjan, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’immobilier et dans d’autres domaines porteurs.

• Les deux parties ont décidé de faciliter l’accès au marché pour les produits agricoles, sylvicoles et halieutiques, de promouvoir les technologies et applications de pointe dans l’agriculture, et de mettre en œuvre des programmes conjoints en matière de lutte contre le changement climatique, de protection de l’environnement et de croissance verte.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm, et son épouse, posent pour une photo officielle aux côtés du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, et de son épouse. Photo : VNA

• Les deux parties ont réaffirmé le rôle de pilier traditionnel du secteur énergétique, en particulier le pétrole et le gaz, et ont convenue de renforcer leurs relations dans domaine pétrolier et gazier en explorant activement des pistes de coopération dans l'exploration et la production du pétrole et du gaz, les services techniques associés, la formation des ressources humaines, la pétrochimie, les énergies propres et renouvelables, ainsi que l'efficacité énergétique, d’élargir leur collaboration dans l'approvisionnement en produits énergétiques et de poursuivre l'examen d'accords à long terme pour la fourniture de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié (GNL).

• Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération industrielle dans des secteurs où elles disposent d’atouts complémentaires, notamment les industries minière et de l’aluminium.

• Les deux parties se sont accordées pour échanger leur expertise en matière de connectivité des transports (ferroviaire, routier, aérien et maritime) et pour promouvoir activement leur collaboration dans l’exploitation de la Route de transport international transcaspienne.

III. Coopération en matière de défense et de sécurité

• Les deux parties se sont engagées à approfondir leur collaboration bilatérale dans les domaines de la défense et de la sécurité par l’intensification des échanges de délégations, le partage d’informations, les transferts de technologies, la formation professionnelle, ainsi que par le renforcement de la coopération dans les industries de défense et de sécurité.

• Les agences d’application de la loi des deux États intensifieront leurs échanges d’informations et d’expériences et renforceront leur coordination en matière de prévention et de lutte contre la criminalité organisée et transnationale, le trafic illicite de stupéfiants, la traite des êtres humains, la cybercriminalité, ainsi que toute autre menace ou tout défi sécuritaire d’intérêt commun ; et renforceront leurs échanges de délégations d’experts et de savoir-faire opérationnel, tout comme la formation et le renforcement des capacités de leurs effectifs, tout en promouvant leurs activités de coopération susbtantielle, dans le cadre des accords et mécanismes existants et dans le respect de leurs législations nationales respectives.

IV. Coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture, du tourisme et des échanges populaires

• Les deux parties ont convenu d’encourager les autorités aéronautiques et les compagnies aériennes à accélérer l’ouverture de liaisons aériennes directes entre le Vietnam et l’Azerbaïdjan, afin de stimuler les flux touristiques, les échanges commerciaux et les échanges entre les peuples.

• Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre efficacement leur coopération éducative, d’envisager l’octroi réciproque de bourses d’études, de mener des projets de recherche conjoints et d’établir des mécanismes d’échange pérennes pour les enseignants, les étudiants et les chercheurs.

• Les deux parties ont convenu de promouvoir les échanges culturels et historiques, y compris par l’organisation de Journées culturelles sur leurs territoires respectifs, d’approfondir leur collaboration dans les domaines des arts et du tourisme, et d’encourager la signature de nouveaux accords de jumelage entre les provinces et les villes des deux États.

V. Coopération dans les enceintes multilatérales

• Les deux parties se sont engagées à renforcer leur coordination et à envisager un soutien mutuel au sein des organisations régionales et internationales, notamment aux Nations Unies, au Mouvement des non-alignés (MNA) ainsi qu’à la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA).

• Les deux parties examineront favorablement le soutien mutuel à leurs candidatures respectives au sein des organisations internationales et régionales, ainsi que de leurs organes élus, et pour l’accueil de conférences et d’événements internationaux, sur la base de leur intérêt mutuel et conformément à leurs priorités respectives.

• Les deux parties mettront à profit leurs positions respectives pour élargir le dialogue entre l’Azerbaïdjan, l’ASEAN et ses États membres, tout en harmonisant leurs vues sur les enjeux mondiaux tels que le changement climatique, la cybercriminalité ainsi que la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique.

5. Le président Ilham Aliyev a exprimé sa sincère gratitude aux dirigeants ainsi qu’au peuple vietnamiens pour l’accueil chaleureux et fraternel réservé à la délégation azerbaïdjanaise de haut niveau. – VNA