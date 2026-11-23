Hai Phong (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung a assisté, dans la matinée du 23 novembre à Hai Phong, à la cérémonie de remise des insignes du Parti aux membres chevronnés, organisée par l’organisation locale du Parti.



Conformément au Règlement d’application des Statuts du Parti, lors de la vague de remise des insignes du 7 novembre 2026, l’organisation du Parti de la ville de Hai Phong a décerné des insignes à 4 148 membres comptant au moins 30 années d’adhésion au Parti. Parmi eux, 20 ont reçu l’insigne pour 80 années d’adhésion, deux pour 75 années et 13 pour 70 années.



Lors de la cérémonie, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le Premier ministre Le Minh Hung a remis les insignes honorant 80, 75 et 70 années d’adhésion au Parti à neuf membres et à des représentants de familles de membres du Parti. Il s’est également rendu au domicile du camarade Nguyen Thanh Ngo, né en 1930, dans le quartier de Hai Duong, pour lui remettre l’insigne marquant 80 années d’adhésion au Parti.

Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime lors de l'événement. Photo : VNA

S’exprimant lors de la cérémonie, le Premier ministre Le Minh Hung a souligné que la glorieuse cause révolutionnaire du Parti était indissociable de la force du bloc de grande union nationale, qui avait permis la libération et la réunification du pays, l’édification et la défense de la Patrie socialiste, ainsi que la mise en œuvre du Renouveau (Doi Moi), ouvrant la voie à une nouvelle ère de développement.



Il a affirmé que les acquis obtenus après près d’un siècle sous la direction du Parti étaient le fruit de l’intelligence, des efforts et des sacrifices de générations de cadres, de membres du Parti et de citoyens. Saluant les contributions constantes des membres distingués, il a exprimé la profonde reconnaissance du Parti et de l’État.



Selon le Premier ministre, chaque insigne témoigne de la reconnaissance du Parti et de l’État envers les contributions des membres du Parti et rappelle aux générations actuelles la responsabilité de poursuivre dignement cette tradition. Fort de sa position stratégique, Hai Phong doit continuer à jouer un rôle pionnier dans le développement rapide et durable, l’édification du Parti, la réforme administrative et l’amélioration des conditions de vie de la population, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs stratégiques liés aux centenaires de la fondation du Parti et de la fondation du pays.



Le Premier ministre a appelé les autorités municipales à être à l’écoute des précieux avis des anciens membres du Parti et à veiller pleinement à l’amélioration de leurs conditions de vie matérielles et spirituelles, considérant cette mission comme une responsabilité politique sacrée. Il a souhaité que ces membres chevronnés continuent d’être un soutien moral pour l’édification d’un système politique sain et solide, se déclarant convaincu que Hai Phong poursuivrait son développement et son essor.



Au nom des bénéficiaires, Nguyen Xuan Chung, titulaire de l’insigne pour 70 années d’adhésion au Parti, a exprimé sa fierté et réaffirmé la détermination des membres chevronnés à préserver les qualités morales révolutionnaires et à servir d’exemple aux jeunes générations.



Auparavant, le Premier ministre et sa délégation avaient rendu visite à une famille en situation difficile ainsi qu’à une famille bénéficiaire des politiques sociales, dans le quartier de Hai Duong. -VNA