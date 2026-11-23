Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a participé, le 23 novembre, à la conférence de présentation du plan directeur de Hô Chi Minh-Ville pour la période 2025-2050, assorti d’une vision à 100 ans. Cet événement revêt une importance particulière, car il ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de la métropole et donne un nouvel élan à la région du Sud-Est, à la zone économique clé du Sud et à l’ensemble du pays.

La conférence a également réuni le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, le secrétaire du Comité municipal du Parti, Tran Luu Quang, ainsi que des responsables des administrations centrales et locales, des investisseurs, des représentants d’entreprises et des experts.

Tran Thanh Man a salué les efforts des autorités municipales, des ministères, des experts et des scientifiques dans l’élaboration de ce plan stratégique. Il a souligné le rôle majeur de Hô Chi Minh-Ville en tant que centre économique, culturel, éducatif, scientifique et technologique, ainsi que moteur du développement de la région du Sud-Est et du pays.

Le plan vise notamment à concrétiser la Résolution n° 09-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la ville dans la nouvelle ère. Il fixe pour objectif de faire de Hô Chi Minh-Ville, d’ici 2030, une métropole moderne axée sur les services et l’industrie, ainsi qu’un centre national de l’économie numérique, de la finance, du commerce, de la culture et des sciences, fortement intégré à l’économie mondiale. À l’horizon 2050, la ville ambitionne de devenir une métropole mondiale attractive et durable, au niveau des grandes villes internationales.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, à la conférence de présentation du plan directeur de Hô Chi Minh-Ville pour la période 2025-2050, assorti d’une vision à 100 ans. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale a toutefois rappelé que la réussite de ce plan dépendrait avant tout de sa mise en œuvre effective. Il a appelé les autorités à en diffuser largement les orientations, à mobiliser les ressources publiques et privées et à assurer la cohérence entre les documents d’aménagement urbain et sectoriel, le plan directeur de la ville et celui de la région du Sud-Est.

Il a également appelé à exploiter efficacement les mécanismes spécifiques prévus par la Résolution n° 98/2023/QH15 de l’Assemblée nationale ainsi que les nouvelles dispositions légales, afin d’attirer les investisseurs stratégiques et de développer le Centre financier international, le port de transbordement international de Can Gio ainsi que les zones de haute technologie et d’innovation.

Parmi les autres priorités figurent le développement des infrastructures de transport interrégionales, la lutte contre les inondations et la pollution, l’adaptation au changement climatique ainsi que la promotion de l’économie verte et circulaire.

Tran Thanh Man a en outre mis l’accent sur la réforme administrative, la transformation numérique, le recours à l’intelligence artificielle et l’amélioration de la qualité des ressources humaines. Il a appelé à intensifier la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques négatives, notamment dans la gestion foncière, les investissements et les marchés publics.

Il a assuré que l’Assemblée nationale poursuivrait ses efforts pour perfectionner le cadre juridique et superviser la mise en œuvre des politiques, afin de créer des conditions favorables au développement de la ville.

De son côté, le président du Comité populaire municipal, Le Quoc Phong, a indiqué que le plan reposait sur une vision à 100 ans, privilégiant les sciences et les technologies, l’économie numérique, verte, circulaire et maritime. Il place l’être humain au centre du développement et définit une nouvelle organisation spatiale pour cette grande métropole.

La ville prévoit de publier rapidement le plan, de réviser les documents d’aménagement concernés et de mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation des infrastructures stratégiques et à l’émergence de nouveaux pôles de développement.

Le Quoc Phong a appelé les autorités, les entreprises et les habitants à unir leurs efforts pour traduire cette vision stratégique en réalisations concrètes et faire de Hô Chi Minh-Ville une métropole mondiale, intelligente et moderne. -VNA