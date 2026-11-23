La Havane (VNA) – Un récent article du magazine cubain « Bohemia » salue l’esprit tourné vers l’avenir du Vietnam, soulignant ses efforts constants pour se développer et se renouveler, portés par la force de la solidarité nationale.



L’article, intitulé « Nacion ejemplar » (Une nation exemplaire) et signé par Maria Victoria Valdes Rodda, note que le Vietnam est admiré non seulement pour la richesse de ses paysages naturels — allant des montagnes et des rizières en terrasses aux deltas, forêts tropicales et mangroves — mais aussi pour la beauté de son peuple et ses « innombrables » réalisations dans les domaines politique, socio-économique, culturel et environnemental.



S’appuyant sur des données présentées par le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président, To Lam, lors du sommet des chefs d’entreprise de l’APEC le 18 novembre — en marge de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC à Shenzhen, en Chine —, l’auteure souligne que le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a dépassé les 500 milliards de dollars en 2025, hissant cette nation d’Asie du Sud-Est parmi les 32 plus grandes économies mondiales.



Une croissance soutenue, un secteur manufacturier tourné vers l’exportation, des flux constants d’investissements directs étrangers (IDE) et une demande intérieure dynamique continuent de porter l’économie, indique l’article.



« Bohemia » évoque également le « miracle vietnamien », en citant la vision de développement exposée par le secrétaire général et président To Lam. Il a affirmé que le Vietnam entrait dans une nouvelle ère, marquée par un engagement fort et global en faveur du renouvellement. Conscient que sa croissance ne peut plus reposer principalement sur le capital, les ressources naturelles et une main-d’œuvre à bas coût, le Vietnam a opté pour un modèle de développement fondé sur l’autonomie, l’innovation, l’humanisme, la durabilité et l’intégration internationale, afin de jeter les bases de son développement national à l’horizon 2045. Cette approche, a-t-il souligné, vise à lier le développement au bonheur de la population, à promouvoir des valeurs humanistes et à tirer parti de la « puissance douce » (soft power) de la culture.



Selon l’auteure, les idéaux partagés et l’amitié qui unissent le Vietnam et Cuba ont été réaffirmés lors de la récente visite officielle à Hanoï de Bruno Rodriguez Parrilla, membre du Bureau politique, ministre des Affaires étrangères et envoyé spécial du Parti et du gouvernement cubains. En recevant le haut responsable cubain, le secrétaire général et président To Lam a souligné la relation exemplaire qui lie les Partis, les États et les peuples du Vietnam et de Cuba. De son côté, Bruno Rodriguez Parrilla a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien indéfectible apporté par le Vietnam à Cuba dans le contexte difficile que traverse actuellement ce pays.



En conclusion, l’auteure note qu’alors que Cuba s’efforce de mettre en œuvre 176 mesures de transformation socio-économique, et que le Vietnam — pays frère — porte un regard sur son propre parcours remarquable de renouveau, les peuples des deux nations ont beaucoup à partager. -VNA

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