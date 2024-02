Le président brésilien Lula da Silva. Photo d'archives: VNA

Brasília (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Brésil Bui Van Nghi a présenté le 31 janvier ses lettres de créance au président brésilien Lula da Silva.



Lors de la cérémonie, le dirigeant brésilien a affirmé que le Vietnam était un partenaire important du Brésil. Appréciant le bon développement des relations bilatérales, il a émis son souhait de renforcer la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines tels que la politique-diplomatie, l'économie-commerce, l'agriculture, les sciences et technologies.



Pour sa part, l'ambassadeur Bui Van Nghi s'est engagé à promouvoir le partenariat intégral Vietnam-Brésil pour qu'il devienne de plus en plus substantiel et efficace sur tous les trois piliers (diplomatie au niveau de Parti, diplomatie au niveau d'État et diplomatie populaire).



Le diplomate vietnamien a promis de collaborer étroitement avec le Brésil pour organiser cette année des activités marquant le 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (8 mai 1989-2024) et le 17e anniversaire de l'établissement de leur partenariat intégral (mai 2007-2024).



A cette occasion, l'ambassadeur Bui Van Nghi a transmis l'invitation du président vietnamien Vo Van Thuong au président brésilien à effectuer une visite au Vietnam. -VNA