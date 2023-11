Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 2 octobre à Hanoï une entrevue avec le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh, en visite d'État au Vietnam.

Les deux dirigeants ont exprimé leur joie face au développement des relations de coopération entre les deux pays au cours des dernières années, notamment dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l'économie et de la défense, de la sécurité et de l'agriculture. Ils ont discuté de mesures précises visant à renforcer une coopération pratique et plus efficace dans tous les domaines.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé de promouvoir une coopération pratique et efficace entre les entreprises, les localités et les habitants des deux pays ; d’accélérer l’import-export de marchandises, de créer des conditions permettant aux produits agricoles et aquatiques du Vietnam d'entrer sur le marché mongol, ce pour objectif de doubler le commerce bilatéral à 200 millions de dollars dans les années à venir.

Le Premier ministre a salué l'ouverture de vols directs et la signature d'un accord sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires, et l'élargissement de la coopération décentralisée, et a proposé la promotion du tourisme et du commerce et la recherche de solutions pour éliminer les difficultés dans les transports entre les deux pays.

Le renforcement de la coopération intégrale et étendue avec le Vietnam était une priorité absolue de la politique étrangère de la Mongolie, a affirmé le président mongol.

Il a souhaité renforcer et élargir davantage la coopération avec le Vietnam dans les domaines de la politique, de la défense, de la sécurité, de l'économie, du commerce, de l'éducation, des science et des technologies, des transports, les échanges entre les peuples ainsi que dans les forums et mécanismes multilatéraux.

Il a aussi souhaité que les deux parties établissent un nouveau cadre de relations conforme à la hauteur des bonnes relations entre les deux pays, à l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2024.

Les deux parties sont convenues de continuer à se soutenir dans les forums internationaux et régionaux et ont partagé une vision commune pour garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, maintenir un environnement pacifique et stable, un ordre juridique et résoudre les différends maritimes par des moyens pacifiques, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982). - VNA