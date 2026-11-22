Phnom Penh (VNA) – Le 21 novembre au matin, l’événement « Day of Pho » (Journée du pho) s’est tenu au restaurant Ngon, à Phnom Penh, à l’initiative de l’ambassade du Vietnam au Cambodge, en collaboration avec cet établissement. Cette manifestation s’inscrivait dans le cadre des célébrations de la Journée de la culture vietnamienne (24 novembre) et de la Fête de la grande union nationale (18 novembre).



La manifestation a réuni la ministre cambodgienne de la Culture et des Beaux-Arts Phoeurng Sackona, le secrétaire d’État au Tourisme Kuch Pannhasa, de nombreux responsables cambodgiens, des membres du corps diplomatique, des représentants de l’Association des anciens étudiants cambodgiens au Vietnam (VBCA), ainsi que la communauté et les entreprises vietnamiennes au Cambodge.



Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Minh Vu, a souligné que cette initiative avait pour objectif de mettre à l’honneur la gastronomie vietnamienne. Il s’est dit convaincu que cet événement, conjugué aux échanges culturels bilatéraux organisés tout au long de 2026, contribuerait à approfondir la compréhension mutuelle et à consolider l’amitié et la solidarité entre les deux peuples.

De nombreux clients savourent un pho vietnamien au restaurant Ngon à Phnom Penh (21 novembre 2026). Photo : VNA



Avant de déguster le pho, du café et diverses boissons vietnamiennes, les invités ont assisté à une présentation retraçant les origines de ce plat emblématique et son rayonnement à travers le monde.



Interrogé par la presse, l’ambassadeur de Russie au Cambodge, Anatoly Borovik, s’est réjoui de participer à l’événement, confiant que le pho, qu’il connaît bien pour avoir passé plus de quatre ans comme consul général à Hô Chi Minh-Ville, figure parmi les plats préférés de sa famille. Pour sa part, la ministre cambodgienne Phoeurng Sackona a estimé que cette rencontre illustrait les liens étroits entre les deux pays voisins et favorisait la présentation des traditions culturelles ainsi que la compréhension mutuelle.



Dans la soirée du 21 novembre et tout au long de la journée du 22 novembre, un stand dédié au pho, installé par le restaurant Hanoi Corner dans la rue piétonne animée de Chaktomuk, avec le soutien de l’ambassade du Vietnam et de la municipalité de Phnom Penh, a attiré de nombreux visiteurs cambodgiens et étrangers.



Le touriste néerlandais Marc Schutgens a notamment salué ce plat emblématique, qu’il avait déjà beaucoup apprécié lors d’un séjour au Vietnam l’année précédente. Par ailleurs, plusieurs restaurants vietnamiens de la capitale cambodgienne ont proposé des offres promotionnelles avec le soutien de l’Association des entreprises Vietnam-Cambodge et de l’Association générale des Khmers-Vietnamiens.



Auparavant, le 20 novembre au matin, le consulat général du Vietnam à Sihanoukville, en collaboration avec le restaurant Special Combo Pho, avait organisé pour la première fois une « Journée du pho » dans cette ville côtière. Le consul général Nguyen Trung Hieu a rappelé que le pho constituait un symbole de la culture vietnamienne, propre à favoriser les échanges entre les peuples ainsi que la coopération dans les domaines du tourisme, du commerce et de l’investissement.



Le même matin, le consulat général du Vietnam à Battambang avait également organisé une manifestation intitulée « Le pho vietnamien savoureux, trait d’union entre les foyers », réunissant le consul général Tran Tuan Anh, le personnel diplomatique, des représentants de la diaspora vietnamienne et des amis cambodgiens afin de faire rayonner les valeurs culturelles du Vietnam. -VNA