Lors de la séance plénière. Photo : VNA

Hanoï, 30 octobre (VNA) - Le gouvernement présentera un projet pilote dans lequel chaque province sélectionnera une localité au niveau du district pour piloter la combinaison de trois programmes nationaux cibles concernant les sources de financement, a déclaré le vice-Premier ministre Tr an Luu Quang.Les programmes portent sur le développement rural, la réduction durable de la pauvreté et le développement socio-économique dans les zones montagneuses et celles des minorités ethniques.Lors d'une séance plénière de la sixième session de la 15e Assemblée nationale à Hanoï le 30 octobre, le vice-Premier ministreTran Luu Quang a déclaré que par rapport au rapport présenté à la cinquième session, il y avait eu des développements positifs dans la mise en œuvre des programmes cibles nationaux, en particulier dans la résolution des problèmes fondamentaux liés aux politiques et aux mécanismes des fonds d’investissement pour le développement.Il a ajouté que le capital de l'État qui devrait être alloué aux unités administratives publiques de chaque localité pour les phases a été annoncé.Si ce capital n’est pas épuisé, il pourrait être converti en capital d’investissement de développement. Il s'agit d'une solution pour éliminer les goulots d'étranglement dans ce domaine, a-t-il déclaré.Le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, a déclaré qu'il s'agissait du deuxième mandat de mise en œuvre du programme national cible de réduction durable de la pauvreté. Cependant, ce terme comporte des exigences plus élevées que le précédent.Il a déclaré que l'ensemble du système politique a déployé des efforts significatifs en faveur de l'objectif commun de réduction durable de la pauvreté, en particulier les efforts des localités et des ménages pauvres et quasi pauvres.Jusqu'à présent, les objectifs de l'AN ont été globalement atteints, ce qui, selon lui, constitue un résultat remarquable.Selon lui, le Vietnam se distingue au niveau mondial en termes de réduction de la pauvreté puisqu'il est le seul pays asiatique à déployer un programme multidimensionnel complet, inclusif et durable de réduction de la pauvreté. - VNA