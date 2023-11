Des délégués à la séance de travail. Photo: VNA

Dong Nai (VNA) - Une délégation du comté de Montgomery, dans l'État américain du Maryland, et du Conseil d’affaires États-Unis-Vietnam ont effectué une visite de travail à la province de Dong Nai pour sonder les opportunités d'investissement et de coopération dans cette localité du sud.



Lors d'une séance de travail avec des autorités locales le 6 novembre, Marc Elrich, directeur du comté de Montgomery, a déclaré que la région américaine et les entreprises souhaitaient établir des relations bilatérales avec Dong Nai.



Selon lui, le comté de Montgomery possède de nombreux potentiels et atouts en matière de développement industriel, notamment dans les domaines de la biotechnologie et des technologies de l'information. Les entreprises américaines souhaitent investir et coopérer dans la production et les affaires avec leurs homologues vietnamiennes.



Montgomery dispose de nombreux programmes et politiques pour aider les entreprises vietnamiennes à investir et à ouvrir des entreprises aux États-Unis, a-t-il ajouté.



Marc Elrich a exprimé son impression devant le système de transport et urbain de Dong Nai, affirmant que c'est une source d'inspiration pour Montgomery ainsi que pour les entreprises américaines pour établir une coopération à long terme avec Dong Nai.



Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyen Hong Linh, a présenté aux invités l'industrie de longue date de Dong Nai, indiquant que la localité abrite 32 zones industrielles s'étendant sur 10 300 ha, attirant 1 600 projets d'une valeur de près de 35 milliards de dollars en provenance de 45 pays et territoires du monde.



Les entreprises américaines exploitent 30 projets dans la localité, avec un capital total de près de 270 millions de dollars. Dong Nai a signé des protocoles d'accord et un accord de coopération internationale au niveau provincial avec les États américains de l'Arkansas, de la Virginie et de l'Oklahoma, et a créé l'Association d'amitié Vietnam-États-Unis de la province de Dong Nai.



Il a déclaré que de nombreux grands projets d'infrastructures de transport étaient en cours de mise en œuvre à Dong Nai, en particulier l'aéroport international de Long Thanh et les autoroutes, notant qu'une fois achevés et opérationnels, ces projets favoriseraient fortement le développement économique local, ouvrant de nombreuses opportunités aux entreprises étrangères.



Il a exprimé son espoir que grâce à cette réunion, le comté de Montgomery et le milieu des affaires américain auront plus d'informations sur Dong Nai, créant ainsi les opportunités de coopération en matière d'investissement et de formation des ressources humaines entre les deux parties.



Selon des représentants du Conseil d’affaires États-Unis-Vietnam, le voyage d’affaires de la délégation américaine vise à relier les relations commerciales américano-vietnamiennes, en particulier dans les domaines où Montgomery possède des atouts tels que les sciences et les technologies, les technologies de l'information et la production de puces semi-conductrices.



Le Conseil d’affaires États-Unis Vietnam soutiendra Dong Nai ainsi que le Vietnam dans les domaines de l'éducation et de la formation des ressources humaines et guidera les entreprises vietnamiennes sur la manière d'accomplir les procédures d'exportation de marchandises vers les États-Unis et sur les questions liées à l'immigration.



Le directeur du service provincial du Plan et de l'Investissement, Nguyen Huu Nguyen, a déclaré que Dong Nai appelait à investir dans des projets de hautes technologies, la production de puces semi-conductrices, les industries de soutien, la production de nouveaux matériaux et l'agriculture propre avec de nombreuses politiques préférentielles et de soutien.



Les autorités provinciales créent toujours des conditions favorables et soutiennent les entreprises américaines dans la recherche des opportunités d'investissement ainsi que dans les activités de production et d'affaires, a-t-il affirmé. -VNA