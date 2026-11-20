Hanoi (VNA) - Le marché vietnamien du commerce électronique poursuit sa forte expansion en 2026, mais derrière les centaines de milliers de milliards de dôngs de ventes, la concurrence entre dans une nouvelle phase où l’efficacité et la pérennité s’imposent comme des enjeux majeurs.

Selon le rapport e-Conomy SEA 2026 publié par Google, Temasek et Bain & Company, le volume brut de marchandises (GMV) du secteur au Vietnam devrait atteindre 32 milliards de dollars cette année — soit une hausse de 22% par rapport à 2025 — et représenter environ les deux tiers de l’économie numérique du pays, estimée à 49 milliards de dollars.

À plus long terme, ce volume brut de marchandises pourrait grimper à 61 milliards de dollars d’ici à 2030, puis à 144 milliards de dollars à l’horizon 2035, ce qui correspond à un taux de croissance annuel composé d’environ 18%.

Marc Woo, directeur général de Google Vietnam, attribue cette dynamique à la forte adhésion des consommateurs ainsi qu’aux politiques nationales volontaristes en matière d’intelligence artificielle (IA).

De son côté, Willy Chang, associé chez Bain & Company, souligne que le commerce social, le live streaming et l’IA transforment en profondeur les habitudes d’achat, conférant désormais aux contenus et à l’engagement client un rôle tout aussi déterminant que le prix.

« Toutefois, les écarts en matière de compétences numériques et de conformité réglementaire entre les grandes entreprises et les plus petites structures — notamment les coopératives et les entreprises familiales — demeurent des défis majeurs », a souligné Lê Hoàng Oanh, directrice générale de l’Agence du commerce électronique et de l’économie numérique relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Shopee et TikTok Shop : la concurrence au-delà des prix

Shopee conserve sa place de leader en valeur transactionnelle, tandis que TikTok Shop poursuit sa remontée grâce au commerce axé sur les contenus et au live streaming.

Selon la plateforme d’analyse Metric.vn, le volume d’affaires cumulé de Shopee, TikTok Shop, Lazada et Tiki a atteint environ 150 400 milliards de dongs (5,8 milliards de dollars) au troisième trimestre 2026, soit une progression de 51,6% sur un an. Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires frôle les 442.000 milliards de dôngs, pour 3,28 milliards d’articles vendus.

L’écart de parts de marché entre Shopee et TikTok Shop s’est considérablement réduit, passant de 14,3 points de pourcentage au troisième trimestre 2025 à seulement 1,7 point sur la même période cette année. Alors que les ventes de Shopee ont augmenté de 26,4%, celles de TikTok Shop ont bondi de 75,9%.

Pour Dinh Thi Nho, cofondatrice et directrice des opérations de Metric.vn, la compétition prend de plus en plus l’allure d’un duel. Shopee s’appuie sur sa base d’utilisateurs historique et son effet d’échelle, tandis que TikTok Shop mise sur le commerce de découverte : les consommateurs repèrent les produits au fil des vidéos et des directs plutôt que par une recherche active.

Si chaque plateforme déploie sa propre stratégie, une tendance de fond se dessine : la bataille commerciale délaisse la guerre des prix au profit de la fidélisation client, de la qualité des produits et d’une expérience d’achat optimisée.

Selon les prévisions des experts, le marché vietnamien du commerce électronique devrait poursuivre son expansion en 2027, avec des scénarios de croissance oscillant entre 15 et 20% dans une hypothèse prudente, et entre 25 et 30% dans une perspective plus optimiste. Toutefois, la hausse des coûts d’exploitation et le durcissement des exigences réglementaires exerceront une pression accrue sur les entreprises.

Le cadre juridique révisé, comprenant notamment la Loi sur le commerce électronique et le décret gouvernemental n°248/2026/ND-CP — entré en vigueur le 1er juillet 2026 —, introduit de nouvelles obligations en matière d’identification des vendeurs, de responsabilité des plateformes, de live streaming, de marketing d’affiliation et de transactions transfrontalières. Bien que la mise en conformité risque d’alourdir les coûts à court terme, cette transparence accrue devrait profiter aux acteurs légitimes tout en renforçant la protection des consommateurs.

Pour Dô Huu Hung, vice-président de l’Association vietnamienne du commerce électronique (VECOM), le secteur entre dans une phase de maturité où la qualité des produits et la crédibilité détermineront de plus en plus la compétitivité des vendeurs.

Il est donc recommandé aux entreprises de diversifier leurs canaux de vente plutôt que de dépendre d’une plateforme unique, de privilégier la rentabilité au détriment du seul chiffre d’affaires, de consolider l’image de leur marque, d’exploiter les données et l’intelligence artificielle pour affiner les prévisions de la demande et l’expérience client, et enfin de se préparer à un modèle commercial intégrant contenus, divertissement et transactions.

Le commerce en ligne au Vietnam conserve un potentiel de croissance considérable. Néanmoins, en 2027, la réussite dépendra moins des volumes de trafic ou des campagnes promotionnelles que de la capacité des entreprises à comprendre leur clientèle, à instaurer un climat de confiance et à convertir les commandes en transactions rentables. – VNA