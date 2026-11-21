Hanoi (VNA) - L’Assemblée nationale du Vietnam a adopté samedi matin 21 novembre les lois amendées sur le logement (467 voix pour sur 485 votants, soit 93,59% de l’ensemble des députés) et sur le commerce immobilier (471 voix sur 479 votants, soit 94,39%).

Ces scrutins ont fait suite à la présentation, par le ministre de la Construction Trân Hông Minh mandaté par le Premier ministre, des rapports explicatifs détaillant les révisions et ajustements intégrés aux deux projets de loi.

La Loi amendée sur le logement, qui comprend 13 chapitres et 129 articles, entrera en vigueur le 1er juillet 2027. Elle institutionnalise les orientations du Parti et de l’État, notamment la résolution 21-NQ/TW relative à la révision de la Loi foncière et des textes connexes.

Ce texte intègre également les conclusions du secrétaire général et président Tô Lâm en mai dernier concernant la mise en œuvre de la directive 34-CT/TW du Secrétariat du Comité central du Parti sur le logement social et le développement du parc immobilier afin de garantir l’accès de tous à un logement, en lien étroit avec les impératifs de sécurité sociale.

Le gouvernement a écarté l'option permettant aux propriétaires de revendre leur logement social au Fonds du logement qui a pour vocation d’investir dans un parc locatif relevant du patrimoine public, limitant ces cessions aux seuls bénéficiaires d'aides sociales pour contrer les abus et la spéculation. Le projet de loi révisé écarte ce mécanisme afin d'éviter la dispersion des biens publics au sein de copropriétés mixtes, susceptible de complexifier la gestion du parc locatif et d’alourdir les coûts de fonctionnement.

Le projet de loi intègre les observations des députés relatives à l’acquisition de logements par des ressortissants et des entités étrangers. Il reconduit également plusieurs dispositions de la Loi sur le logement de 2023 afin d’assurer la cohérence juridique avec la Loi sur l’investissement et la Loi foncière.

Il prévoit également que les comités populaires provinciaux pourront exiger des promoteurs immobiliers commerciaux qu’ils réservent une partie de leurs terrains résidentiels à la construction de logements sociaux et locatifs. Le gouvernement sera chargé de définir la taille des projets concernés ainsi que le quota de superficie foncière à allouer.

Par ailleurs, le texte distingue deux catégories de projets de logements locatifs : ceux financés par l’État via les fonds locaux dédiés, et ceux portés par des investissements hors publiques, lesquels continueront de bénéficier des dispositifs prévus dans le chapitre consacré au logement social.

S’agissant de la gestion et de l’exploitation des immeubles en copropriété, le ministre Trân Hông Minh a précisé que le projet de loi encadre désormais les décisions relevant de l’assemblée des copropriétaires. Le texte instaure notamment un mécanisme de contrôle du syndicat de copropriétaires et renforce la coordination avec les autorités locales.

Le texte définit également les droits et obligations du syndicat, l’autorisant à accomplir certaines tâches directement ou à les déléguer à des prestataires qualifiés afin d’améliorer l’efficacité de sa gestion. Enfin, le ministère de la Construction est chargé d’encadrer les activités des unités de gestion immobilière et de fixer les règles de transfert des fonds d’entretien.

L’adoption de la Loi amendée sur le commerce immobilier vise à parfaire le cadre juridique du secteur. Ce texte doit renforcer la transparence du marché, accroître la responsabilité des promoteurs et des professionnels de l’immobilier, tout en garantissant la protection des droits et intérêts légitimes des parties prenantes lors des transactions.

Composé de 10 chapitres et de 63 articles et effectif le 1er juillet 2027, ce texte interdit par ailleurs aux promoteurs de percevoir tout acompte ou versement, sous quelque forme que ce soit, pour garantir la signature d’un contrat d’achat, de location-achat ou de cession avant que le bien, le projet ou les droits d’utilisation des terrains viabilisés ne remplissent les conditions légales de mise sur le marché.

Les promoteurs n’ont également pas le droit de déléguer à un tiers, personne physique ou morale, la signature de contrats de réservation, de vente ou de location-achat. Une dérogation s’applique toutefois aux projets réunissant au moins deux investisseurs, pour lesquels la désignation du promoteur signataire est encadrée par la réglementation gouvernementale.

La loi instaure par ailleurs une gestion centralisée des données relatives au logement, à l’immobilier et aux transactions du secteur. Elle encadre également l’attribution, la gestion et l’utilisation d’un identifiant électronique pour les biens immobiliers, les licences d’agents immobiliers ainsi que les bénéficiaires d’aides au logement. – VNA