Hanoï (VNA) – À l’occasion de la réélection de Andris Kulbergs au poste de Premier ministre et de Edvards Smiltens à celui de président du Parlement de Lettonie, le 19 novembre 2026, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man leur ont adressé des messages de félicitations.

Le même jour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a également adressé un message de félicitations à Ģirts Jaunzems pour sa nomination au poste de ministre letton des Affaires étrangères. -VNA