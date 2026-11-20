Hanoi (VNA) - Le Vietnam a désigné 19 postes-frontières internationaux habilités à réceptionner les importations de plantes en motte de terre, une mesure destinée à renforcer les contrôles sanitaires aux frontières, a annoncé le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Cette décision met en œuvre le décret gouvernemental n°38/2026/ND-CP encadrant l’importation de ces végétaux ainsi que l’attribution des codes pour les zones de culture et les installations de conditionnement.

En vertu de ce texte, l’entrée sur le territoire de plantes accompagnées de terre est désormais strictement limitée à cette liste, appelée à être révisée périodiquement. Chaque cargaison reste en outre soumise à une quarantaine phytosanitaire obligatoire.

Pour prévenir l’introduction d’organismes nuisibles et protéger les cultures nationales, le Département de la production et de la protection des végétaux a préalablement conduit un audit approfondi des 19 points de passage retenus. Cette évaluation a porté sur la conformité des infrastructures, les équipements spécialisés et les effectifs affectés aux inspections et à l’identification des parasites.

Les 19 postes-frontières internationaux autorisés sont ceux du port de Hai Phong (Hai Phong), du port de Hô Chi Minh-Ville (Hô Chi Minh Ville), du port de Dà Nang (Dà Nang), du port de Nha Trang (Khanh Hoa), du port de Quy Nhon (Gia Lai), les postes-frontières internationaux de Mong Cai (Quang Ninh) et Huu Nghi (Lang Son), le poste-frontière international terrestre n°2- Kim Thành (Lào Cai).

Ils comprennent également les postes-frontières internationaux de Trà Linh (Cao Bang), de Ta Lung (Cao Bang), de Thanh Thuy (Tuyên Quang), de Câu Treo (Hà Tinh), de Cha Lo (Quang Tri), de Lao Bao (Quang Tri), de La Lay (Quang Tri), de Bo Y (Quang Ngai), de Lê Thanh (Gia Lai), de Xa Mat (Tây Ninh) et de Môc Bai (Tây Ninh).

Le Département de la production et de la protection des végétaux assurera la mise en œuvre de ces mesures dans le cadre de ses attributions. Il travaillera en étroite collaboration avec les autorités compétentes pour renforcer les contrôles phytosanitaires sur les végétaux importés avec motte de terre transitant par ces postes-frontières. – VNA