Le Vietnam pourrait exporter cette année plus de 8 millions de tonnes de riz, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2022 (équivalent à 0,8 million de tonnes), a déclaré le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien.

Le Vietnam pourrait exporter cette année plus de 8 millions de tonnes de riz.

2023 a été une année difficile pour les exportations de riz en raison de conflits géopolitiques, qui ont entraîné une limitation voire une interruption de l’approvisionnement alimentaire et des intrants pour la production alimentaire.

Dans le même temps, le phénomène El Nino a entraîné un risque de réduction de la production alimentaire, de riz en particulier, ce qui a amené les pays à s'inquiéter de l'approvisionnement pour répondre aux besoins nationaux.

En outre, un groupe de pays ayant arrêté leurs exportations, comme l'Inde, les Émirats arabes unis (EAU), la Russie... a également créé une forte pression sur l'offre, augmentant les inquiétudes pour le marché alimentaire mondial.

Cependant, grâce à sa position de principal exportateur de produits agricoles, notamment de riz, le Vietnam a continué de jouer son rôle en garantissant la sécurité alimentaire nationale et la croissance de ses exportations.

Face à l'évolution compliquée du marché du riz, le Premier ministre a publié la Directive n°24/CT-TTg du 5 août 2023 visant à garantir fermement la sécurité alimentaire nationale et à promouvoir la production et l'exportation durables de riz dans la période actuelle.

Le Premier ministre a chargé le ministre de l'Industrie et du Commerce de se coordonner avec les agences compétentes pour la mise en œuvre de programmes de promotion du commerce du riz adaptés à la nouvelle situation afin d'améliorer la valeur des produits à base de riz du Vietnam. D'autre part, il faut exploiter efficacement les accords de libre-échange auxquels le Vietnam est membre pour diversifier les marchés, en conquérir de nouveaux et améliorer la compétitivité de l'industrie rizicole vietnamienne.



En outre, dans le cadre de la mise en œuvre de la décision 583/QD-TTg portant approbation de la stratégie de développement du marché d'exportation du riz à l'horizon 2030, le secteur agricole se concentre sur l'orientation des localités et des régions clés vers la production de riz. Le secteur est actuellement restructuré pour créer une source de produits de qualité pour l'exportation et augmenter la valeur ajoutée.



Par conséquent, même si l’offre nationale de riz est faible, il existe toujours des signes laissant penser que le Vietnam pourrait exporter plus de 8 millions de tonnes en 2023.



Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les exportations de riz de ces 11 derniers mois ont atteint 7,75 millions de tonnes pour une valeur de 4,41 milliards de dollars, en hausse de 36,3% par rapport à la même période de l'année dernière. Cette forte croissance est due à la hausse moyenne du prix à l’exportation de 17,3%, pour atteindre 568 dollars/tonne. Grâce à une forte demande, le prix à l'exportation a augmenté jusqu'à 663 dollars/tonne.



La qualité du riz vietnamien sur le marché mondial a également été confirmée avec, récemment, le prix du meilleur riz du monde de nouveau décerné au riz ST 25.



Les bons résultats des exportations en 2023 sont une opportunité pour la filière de promouvoir le commerce et de trouver de nouveaux marchés, d'affirmer la marque du riz vietnamien. Et à partir de là, de jeter les bases pour assurer fermement la sécurité alimentaire nationale et promouvoir la production et l'exportation durables.