Hanoi (VNA) - La 5e session extraordinaire de la 15e Assemblée nationale s’est terminée jeudi matin 18 janvier à Hanoi. Après 3,5 jours de travail urgent, sérieux, scientifique, démocratique, responsable et de très haut consensus, la 5e session extraordinaire de la 15e Assemblée nationale (AN) a bouclé l'intégralité du contenu comme le plan fixé, a déclaré le président de l’AN Vuong Dinh Huê.

L'AN a adopté la Loi foncière (amendée), accomplissant ainsi l'une des tâches législatives les plus importantes de la 15e Assemblée nationale, conformément à la Constitution de 2013, conformément aux politiques et directives du Parti.

L'adoption de la Loi foncière (modifiée) lors de cette session ainsi que l'adoption de la Loi sur le logement (modifiée), de la Loi sur les affaires immobilières (modifiée) lors de la dernière 6e session qui seront entrées simultanément à partir du 1er janvier 2025, a satisfait à l'exigence d'achever la synchronisation des politiques et les lois sur la gestion et l'utilisation des terres et aussi sont conformes aux institutions visant à développer une économie de marché à orientation socialiste, de sorte que les ressources foncières soient gérées, exploitées et utilisées de manière économique, durable et efficace.

Lors de cette session, l’AN a adopté la Loi sur les établissements de crédit (modifiée). Elle contribuera à institutionnaliser rapidement les positions et les lignes directives du Parti ; à perfectionner les institutions du secteur bancaire conformément aux principes du marché à orientation socialiste ; à répondre aux exigences de la restructuration du système bancaire commercial et des établissements de crédit ; à garantir la sécurité, la stabilité et la durabilité du système ; à améliorer l'ouverture et la transparence, conformément aux normes et pratiques internationales communes ; à perfectionner la base juridique liée au traitement des créances douteuses ; à promouvoir l'application des sciences et technologies, notamment dans le secteur bancaire et à développer les produits et services bancaires actuels à haute valeur ajoutée, a fait savoir Vuong Dinh Huê.

L’AN a également approuvé la résolution sur certaines politiques spécifiques visant à accélérer la mise en œuvre des Programmes cibles nationaux.

En outre, l’AN a autorisé à l'allocation et l'utilisation de près de 64 000 milliards de dôngs pour des tâches et des projets dans cinq domaines comme la défense, la sécurité, la gestion de l'État, les sciences et technologies et les transports, dont près de 58 000 milliards de dôngs pour 32 projets clés de transport.

Pour cette année, le président de l'AN a déclaré que c'était une année d'une importance particulière pour la mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national du Parti, du Plan quinquennal de développement socio-économique pour la période 2021-2025 et de l'orientation vers le 14e Congrès national du Parti.

Il a demandé à l'Assemblée nationale, en collaboration avec le gouvernement et les agences du système politique, de mener à bien la tâche de développement socio-économique en 2024 et au cours de la période 2021-2025, permettant au pays de se développer rapidement et durablement.

Enfin, Vuong Dinh Hue a demandé à tous les échelons, les secteurs et les localités d'adopter pleinement et sérieusement la Directive n° 26-CT/TW du Secrétariat du Comité central du Parti sur la préparation des meilleures conditions pour servir le peuple à l'occasion du Nouvel An lunaire du Dragon 2024. -VNA