Phan Van Mai, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville et Mme Ariane Feo Labrada, consule générale de Cuba à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville se coordonnera avec l'ambassade de Cuba au Vietnam et le consulat général de Cuba à Ho Chi Minh-Ville pour mettre en œuvre efficacement les programmes et projets de coopération entre le Vietnam et Cuba.

C'est ce qu'a affirmé Phan Van Mai, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, lors d’une cérémonie de célébration du 65e anniversaire de la Fête nationale de Cuba (1er janvier 1959 - 1er janvier 2024) et du 63e de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba (2 décembre 1960 - 2 décembre 2023), organisée le 12 décembre par le consulat général de Cuba à Ho Chi Minh-Ville et l'Union des organisations d'amitié de la ville.

Phan Van Mai a estimé qu'au cours de ces 63 dernières années, les relations d'amitié traditionnelle entre le Vietnam et Cuba n'avaient cessé de se développer.

Ho Chi Minh-Ville arrive toujours en tête parmi les localités ayant mis en œuvre de nombreuses activités de coopération concrètes et efficaces pour consolider ses relations avec Cuba et ses localités. La ville est toujours choisie comme destination de nombreux dirigeants cubains en visite au Vietnam. La ville envoie également régulièrement des délégations à Cuba afin de promouvoir la coopération dans les domaines de la santé, des biotechnologies, de la culture et des échanges entre les peuples.

S'exprimant lors de la cérémonie, Mme Ariane Feo Labrada, consule générale de Cuba à Ho Chi Minh-Ville, a souligné qu'au fil des années, les relations entre le Vietnam et Cuba avaient été nourries par des générations de dirigeants des deux pays et était devenues une relation spéciale, sincère et de soutien mutuel dans tous les domaines.



Elle a exprimé sa gratitude pour le soutien accordé par Ho Chi Minh-Ville au consulat général de Cuba, contribuant au renforcement des relations politiques, économiques et commerciales et de la solidarité entre les deux peuples. Ces dernières années, le consulat s'est coordonné avec les autorités de la mégapole du Sud pour organiser de nombreux événements visant à renforcer les relations, notamment entre les jeunes générations, dont les échanges autour de la culture, du tourisme…

Le consulat général de Cuba à Ho Chi Minh-Ville s'engage à poursuivre ses efforts pour renforcer les relations politiques, économiques et de coopération entre les deux pays, contribuant ainsi à développer toujours plus la solidarité et l'amitié entre les deux nations, a-t-elle affirmé. -VNA