Dien Bien et Yunnan effectuent une patrouille frontalière conjointe . Photo : VNA

Dien Bien (VNA) - Des unités de gardes-frontières de la province vietnamienne de Dien Bien (Nord) et de la province chinoisae du Yunnan ont effectué le 7 juillet une patrouille conjointe afin de promouvoir la coordination dans la garantie de la sécurité dans les zones frontalières.Les deux parties ont examiné le système de bornes frontalières d'une longueur de plus de trois kilomètres, tout en partageant des informations relatives à la gestion et à la protection des frontières.Estimant la situation de la pandémie de COVID-19 avec le risque de propagation, ils ont convenu d'intensifier la sensibilisation auprès des habitants des zones limitrophes sur la prévention et la lutte contre la pandémie et sur le contrôle de l'immigration illégale.A l'issue de la patrouille, ils ont convenu de poursuivre les activités similaires pour garantir la sécurité aux frontières. - VNA