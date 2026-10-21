Vietnam-Danemark : 55 ans de relations diplomatiques célébrés à Copenhague

Copenhague (VNA) – Dans le cadre de sa visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, et son épouse ont donné, le 20 octobre au soir à Copenhague, une réception solennelle à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Danemark (1971-2026).



La réception s’est déroulée en présence du roi Frederik X et de la reine Mary de Danemark, du président du Parlement danois, Henrik Frandsen, ainsi que de membres de la délégation vietnamienne de haut rang et de représentants des autorités danoises.



Dans son discours, le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, a souligné que cette visite avait posé des bases solides pour porter la coopération bilatérale à un niveau supérieur. Plus de dix documents de coopération ont été signés, ouvrant de nouvelles perspectives de collaboration à long terme dans les domaines des sciences et technologies, de l’énergie, des infrastructures, de la logistique et des secteurs économiques à forte valeur ajoutée.



Le dirigeant To Lam a rappelé qu’il y a 55 ans, le Danemark avait été l’un des premiers pays occidentaux à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam. Aujourd’hui, il est également devenu le premier pays nordique à établir un partenariat stratégique global avec le Vietnam.



Le Vietnam est prêt à conjuguer ses atouts et son potentiel de développement avec ceux du Danemark, dans l’objectif commun de promouvoir une paix durable, un développement soutenable et une prospérité verte.



À cette occasion, le dirigeant To Lam et son épouse, le roi Frederik X et la reine Mary, ainsi que le président du Parlement danois, Henrik Frandsen, ont assisté à un concert de l’amitié célébrant les 55 ans de relations diplomatiques et la visite d’État du dirigeant vietnamien.

Concert de l’amitié célébrant les 55 ans de relations diplomatiques et la visite d’État du dirigeant vietnamien. Photo: VNA



Lors de cet événement, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a rappelé que le 25 novembre 1971, alors que le Vietnam était en pleine guerre, le Danemark avait été l’un des premiers pays occidentaux à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam.



Il a souligné que les relations bilatérales avaient évolué, passant de la solidarité et du soutien à la reconstruction du Vietnam à un partenariat d’égal à égal, tourné vers un avenir vert et durable, témoignant d’une amitié qui transcende les distances géographiques et les différences historiques et culturelles.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung. Photo:: VNA

De son côté, le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a salué les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, qui se sont approfondies au fil des décennies, passant d’une coopération traditionnelle au développement à un partenariat d’égal à égal, fondé sur des intérêts communs.



Il s’est dit convaincu que les relations bilatérales continueraient de se développer et de connaître de nouveaux succès. Il a notamment souligné que l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique global lors de cette visite ouvrait un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays.

Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen. Photo: VNA



Plus tôt dans l’après-midi du 20 octobre, le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et de la délégation vietnamienne, avait visité le musée Ny Carlsberg Glyptotek à Copenhague. - VNA