Stockholm (VNA) - Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat du Comité central du Parti et présidente de la Commission centrale d'organisation du Parti, à la tête d’une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) a effectué une visite de travail du 28 octobre au 1er novembre en Suède.

ruong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat du Comité central du Parti et présidente de la Commission centrale d'organisation du Parti et le ministre suédois des Affaires étrangères Tobias Billström. Photo : VNA

Pendant son séjour, la délégation du PCV a eu des entrevues et séances de travail avec les ministres suédois des Affaires étrangères Tobias Billström et de l’Administration publique Erik Slottner et d’autres responsables suédois.

Lors des rencontres, Truong Thi Mai a remercié la Suède pour son soutien au Vietnam pendant la période de lutte pour l'indépendance nationale et l'unification nationale, ainsi que dans l’œuvre de développement socio-économique actuel. Elle a exprimé sa joie quant au développement positif des relations entre les deux pays ces derniers temps.

Afin de continuer à promouvoir les relations bilatérales dans les temps à venir, notamment dans le contexte où les deux pays se préparent à célébrer le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2024, Truong Thi Mai a suggéré que les deux parties continuent de promouvoir les échanges et la coopération de haut niveau et sur les canaux de Parti, d’État et d’échange entre les deux peuples; et renforcer la coopération économique, commerciale et d’investissement, notamment la coopération dans les domaines où la Suède possède des atouts tels que les technologies vertes, l'innovation, la conversion des énergies propres et l'énergie verte afin de promouvoir davantage les potentiels de coopération et de porter les relations bilatérales à un niveau plus haut.

Dans le même temps, elle a demandé à la Suède de prêter attention et de créer les conditions favorables à la communauté vietnamienne vivant et étudiant en Suède de stabiliser sa vie, contribuant ainsi à servir de passerelle des relations entre les deux pays.

Les responsables suédois ont affirmé que cette visite de la délégation vietnamienne contribue considérablement à la consolidation et à l'approfondissement des relations entre les deux pays.

Ils ont affirmé que le Vietnam était un partenaire important dans la région Asie-Pacifique et ont convenu de renforcer la coopération entre le Vietnam et la Suède. Ils ont hautement apprécié les efforts du Vietnam visant à améliorer l'environnement des investissements et des affaires, à créer des conditions favorables aux entreprises à capitaux étrangers, affirmant que de plus en plus d'entreprises suédoises considèrent le Vietnam comme l'un des marchés importants de la région.

A cette occasion, les deux parties ont également discuté de questions internationales et régionales d'intérêt commun, affirmant que le principe du respect du droit international et de la Charte des Nations Unies dans le règlement des désaccords et des différends internationaux afin d'assurer la paix et la sécurité dans le monde, notamment dans la région en Mer Orientale.

Truong Thi Mai visite l'ambassade du Vietnam en Suède. Photo : VNA

A cette occasion, la délégation vietnamienne a également visité l'ambassade du Vietnam et rencontré des représentants de la communauté vietnamienne en Suède. - VNA