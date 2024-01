Tiên Giang (VNA) - La province de Tiên Giang, dans le delta du Mékong, n’a enregistré aucune violation liée à la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) en 2023 et au cours des années précédentes, grâce aux efforts de l’administration pour sensibiliser les pêcheurs aux conséquences de la pêche INN.

Le directeur du sous-département de l’aquaculture du Département provincial de l’agriculture et du développement rural, Nguyên Trong Tuy, a déclaré que son unité avait appelé les armateurs et les pêcheurs à éviter de pénétrer dans les eaux étrangères, et avait mis en garde ceux qui déconnecteraient le système de surveillance des navires (VMS).Le Département provincial de l’agriculture et du développement rural s’est également coordonné avec les forces provinciales des garde-frontières et d’autres unités pour encourager les armateurs et les pêcheurs à respecter strictement les réglementations vietnamiennes et internationales liées à la pêche.Les unités des garde-frontières provinciaux ont intensifié leurs patrouilles pour surveiller et appréhender la situation en mer, contrôler les départs et retours des bateaux de pêche, détecter et sanctionner les bateaux contrevenants.La province de Tiên Giang dispose d’une flotte de bateaux de pêche avec plus de 9.100 membres d’équipage, dont 60% sont des bateaux de pêche hauturière. Actuellement, 100% des bateaux de pêche en activité à Tiên Giang sont équipés d’un VMS. – VNA