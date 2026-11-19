Hanoï (VNA) - Plus de 530 milliards de dôngs devraient être consacrés aux cadeaux destinés aux personnes méritantes envers la nation à l’occasion du Nouvel An lunaire 2027 (Têt), selon un document publié le 17 novembre par le Bureau gouvernemental.

Dans le document n° 11857/VPCP-KGVX, le Bureau gouvernemental a transmis les conclusions de la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra concernant la présentation au président de la République d’une proposition visant à offrir des cadeaux à ces bénéficiaires à l’occasion du prochain Têt. Cette démarche fait suite à une proposition du ministère de l’Intérieur, formulée dans son rapport n° 12985/TTr-BNV du 11 novembre 2026.

Selon la proposition du ministère de l’Intérieur, les bénéficiaires et les montants des cadeaux resteront identiques à ceux appliqués en 2026, avec deux niveaux fixés à 600.000 et 300.000 dongs.

Les cadeaux d'une valeur unitaire de 600 000 dôngs seront destinés aux personnes méritantes et aux proches de martyrs bénéficiant d’une allocation mensuelle d’entretien, ainsi qu’aux familles comptant au moins deux martyrs et percevant une pension mensuelle.

Les cadeaux de 300 000 dongs seront attribués aux autres personnes méritantes, aux représentants des familles de martyrs ainsi qu’aux personnes chargées d’entretenir le culte des martyrs décédés sans laisser de proches. -VNA



