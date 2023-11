L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies ( ONU ) (gauche) et son homologue ghanéen Harold Agyeman. Photo: VNA

New York (VNA) - Le 8 novembre, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), a rencontré l'ambassadeur Harold Agyeman, chef de la Mission permanente du Ghana, pour discuter des relations bilatérales entre les deux pays et de la coopération à l'ONU.

Sur la base de bonnes relations, les deux parties ont convenu que le Vietnam et le Ghana disposent d'un énorme potentiel pour développer davantage leur coopération bilatérale dans de nombreux domaines, notamment par le biais d'échanges de visites de travail à tous les niveaux, de développement du commerce, de l'investissement et de la coopération dans des domaines prometteurs, dont les énergies renouvelables et propres.



Le Ghana est prêt à servir de porte d'entrée pour le Vietnam vers le marché de l'Afrique de l'Ouest, tandis que le Vietnam est prêt à aider le Ghana à renforcer sa coopération avec l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).



En outre, les Missions permanente du Vietnam et du Ghana auprès de l'ONU continueront à promouvoir les échanges et la coopération multilatéraux sur des questions d'intérêt commun et à faire des efforts conjoints pour trouver des solutions aux défis mondiaux actuels.

Le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec le Ghana le 25 mars 1965. Au cours des 50 dernières années, les relations entre les deux pays se sont développées de manière positive, notamment dans le commerce, l'investissement et l'agriculture. -VNA