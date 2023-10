Députés de l'AN. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa 6e session, l'Assemblée nationale (AN) a travaillé dans la matinée du 30 octobre sur la mise en œuvre de ses résolutions concernant les Programmes cibles nationaux sur l'édification de la Nouvelle Ruralité pour 2021-2025, la réduction durable de la pauvreté pour 2021-2025, le développement socio-économique des régions peuplées de minorités ethniques et des zones montagneuses pour 2021-2030.



Concernant le Programme cible national sur l'édification de la Nouvelle Ruralité, Y Thanh Ha Nie Kdam, président du Conseil des affaires ethniques de l'AN, chef adjoint de la délégation de supervision de l'AN, a indiqué qu'au 30 juin 2023, 6.022 des 8.177 communes de l'ensemble du pays avaient répondu aux normes de la Nouvelle Ruralité.



Cependant, il a souligné plusieurs lacunes, notamment la lenteur du décaissement du budget central et les résultats peu uniformes dans l'édification de la Nouvelle Ruralité.



Quant au Programme cible national sur la réduction durable de la pauvreté pour la période 2021-2025, en septembre 2022, l'élaboration et la promulgation de documents guidant sa mise en œuvre au niveau central, ont été globalement achevées, a fait savoir Y Thanh Ha Nie Kdam.

Selon lui, il s'agit du premier parmi les trois programmes cibles nationaux à accomplir ce travail.



Cependant, la participation des gens et des communautés à la réduction de la pauvreté n'a pas encore été active. Les résultats de la réduction du taux de pauvreté annuel n'ont pas encore montré pleinement les effets du Programme.



S'agissant du Programme cible national sur le développement socio-économique des régions peuplées de minorités ethniques et des zones montagneuses, Y Thanh Ha Nie Kdam a déclaré que le processus de mise en œuvre avait strictement suivi ses objectifs, dont réduire progressivement l'écart des conditions de vie et des revenus des gens dans ces zones et la moyenne nationale.



Toutefois, le décaissement a été faible, avec un taux de 18,9% de 2022 à juin 2023 par rapport au plan à moyen terme. Si le Programme a jusqu'à présent atteint et dépassé de nombreux objectifs fixés, la vie des minorités ethniques est toujours confrontée à de nombreuses difficultés, a constaté Y Thanh Ha Nie Kdam.



La délégation de supervision de l'AN a présenté de nombreuses propositions pour l'AN, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam… Elle a notamment proposé au gouvernement et au Premier ministre de demander aux ministères et organes compétents de revoir, modifier et compléter les mécanismes et politiques inappropriés et de terminer ce travail en 2023. -VNA