Hanoi (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a affirmé vendredi 10 novembre que le Vietnam attachait de l’importance et souhaitait continuer à développer ses relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme avec la Géorgie.

Recevant le vice-ministre géorgien des Affaires étrangères Alexander Khvtisiashvili en visite de travail au Vietnam, le chef de la diplomatie vietnamienne a exprimé sa satisfaction devant les bonnes relations maintenues entre les deux pays au cours des dernières années.Il a souligné que les deux pays disposaient encore d’un grand potentiel de coopération dans des domaines tels que l’économie, le commerce, l’investissement, l’éducation et la formation, la culture, les sports et le tourisme.Le ministre Bui Thanh Son a exhorté les deux ministères des Affaires étrangères à promouvoir l’échange de délégations à tous les niveaux afin de contribuer à renforcer davantage la coopération bilatérale, et en même temps à travailler en étroite collaboration dans les forums internationaux et régionaux.Le vice-ministre géorgien Alexander Khvtisiashvili a exprimé, pour sa part, son plaisir de visiter le Vietnam et de mener des consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Il a salué les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et d’intégration internationale.La Géorgie souhaite promouvoir sa coopération avec le Vietnam dans de nombreux domaines, notamment l’économie, le commerce, l’agriculture, les transports, l’éducation, la formation, la culture et le tourisme, a-t-il déclaré.

Lors des consultations politiques entre les ministères vietnamien et géorgien des Affaires étrangères, à Hanoi, le 10 novembre 2023. Photo: VNA

Durant les consultations politiques tenus le même jour, le vice-ministre Alexander Khvtisiashvili et sa homologue vietnamienne Lê Thi Thu Hang ont discuté de la situation des relations bilatérales ainsi que des questions internationales et régionales d’intérêt commun.En ce qui concerne la coopération politique et diplomatique, les deux parties ont affirmé attacher de l’importance à l’amitié traditionnelle entre les deux pays, et ont convenu de promouvoir l’échange de délégations à tous les niveaux et par tous les canaux, et en même temps de renforcer la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères.La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a souligné que la coopération économique entre le Vietnam et la Géorgie était encore modeste et ne correspondait pas au potentiel et au souhait des deux pays.Elle a suggéré que les deux parties se coordonnent pour déploient des mesures visant à promouvoir leur coopération commerciale et à connecter les entreprises des deux pays, continuent à travailler au perfectionnement du cadre juridique des liens bilatéraux, élargissent leur coopération dans les domaines potentiels, notamment le tourisme et l’agriculture.Le vice-ministre Alexander Khvtisiashvili a fait savoir que les entreprises géorgiennes étaient prêtes à coopérer avec des entreprises vietnamiennes pour créer des joints-ventures visant à produire des biens de consommation dans lesquels les deux parties ont des avantages et à les exporter vers les pays tiers.Il est proposé aux deux parties de profiter de leur situation géographique stratégique pour renforcer leur coopération dans les domaines des infrastructures, des transports et de la logistique.Discutant de questions internationales et régionales d’intérêt commun, les deux parties ont souligné l’importance de résoudre les différends et conflits par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, notamment de la Charte des Nations Unies, et ont convenu de continuer à se coordonner étroitement dans les forums multilatéraux, contribuant à maintenir la paix et la stabilité dans la région et le monde. – VNA