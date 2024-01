L'Association des étudiants vietnamiens en Thaïlande a organisé le 14 janvier, à l'Université Chulalongkorn de Bangkok un échange pour fêter la Journée traditionnelle des élèves et étudiants vietnamiens, le 74e anniversaire de la fondation de l’Association des étudiants vietnamiens (9 janvier) et le Nouvel An lunaire du Dragon 2024.