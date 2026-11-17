Manille (VNA) - Le Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, a participé au quatrième sommet de la Communauté asiatique pour des émissions nettes zéro (AZEC), organisé à Manille, aux Philippines, en marge du 49e sommet de l'ASEAN et des réunions de haut niveau connexes.



La réunion était coprésidée par la Première ministre japonaise, Takaichi Sanae, et le président philippin, Ferdinand Marcos Jr., les Philippines assurant la présidence de l'ASEAN en 2026. L'AZEC est une initiative lancée par le Japon, à laquelle participent 11 pays : le Japon, l'Australie, Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.



Dans son intervention, le chef du gouvernement vietnamien a salué les efforts déployés par le Japon pour promouvoir la coopération dans le cadre de l'AZEC, notamment dans un contexte marqué par de nombreux défis pour la sécurité énergétique et les chaînes d'approvisionnement mondiales. Il a cité l'initiative « POWERR Asia », destinée à faciliter l'approvisionnement en pétrole brut de la raffinerie et du complexe pétrochimique de Nghi Son, au Vietnam, comme une illustration concrète du potentiel et de l'efficacité de la coopération régionale.

Le Premier ministre a insisté sur le fait que le Vietnam considère la garantie de la sécurité énergétique comme un fondement essentiel pour parvenir à une croissance rapide et durable, ainsi que pour renforcer la résilience de son économie.



Actuellement, le pays perfectionne ses mécanismes et politiques visant à développer les infrastructures énergétiques ; il met également en œuvre le Plan national d'infrastructures de stockage et d'approvisionnement en pétrole, essence et gaz à l'horizon 2030, avec une vision vers 2050.

Le Premier ministre Le Minh Hung, accompagné des autres chefs de délégation et de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae, a participé au quatrième sommet de la Communauté asiatique pour des émissions nettes zéro (AZEC). Photo : VNA

Afin de favoriser une coopération efficace et substantielle dans le cadre de l'AZEC, le dirigeant vietnamien a proposé deux axes prioritaires.



Le premier consiste à renforcer la coopération régionale en matière de stockage et d'approvisionnement en pétrole et en gaz. À cet égard, il a préconisé de développer le partage d'expériences, l'assistance technique, le transfert de technologies et les échanges de modèles d'investissement et de gestion des infrastructures de stockage.



Le Vietnam a accueilli favorablement la session spéciale tenue à Manille entre les ministres de l'AZEC et des représentants des pays exportateurs de pétrole et de gaz. Il a exprimé son soutien à une coopération fondée sur les principes du volontariat, de l'égalité et de l'avantage mutuel, en tenant compte des conditions et des besoins spécifiques de chaque pays.



Le deuxième axe vise à tirer pleinement parti du rôle de connexion du Japon et des partenaires de l'AZEC. Le chef du gouvernement vietnamien a proposé de mobiliser des ressources financières, de partager des expériences, de transférer des technologies et d'encourager la participation du secteur privé au développement des infrastructures de stockage et d'approvisionnement énergétique. Ainsi, les initiatives de coopération pourront se traduire par des projets concrets, générateurs de bénéfices pour les pays membres et pour l'ensemble de la région.



Le Minh Hung s'est dit convaincu que, grâce à un esprit d'unité, de coopération et de responsabilité partagée au service de la prospérité commune, l'AZEC continuerait de contribuer à bâtir une Asie plus résiliente sur le plan énergétique et engagée dans une trajectoire de développement rapide et durable.



Au cours du sommet, les dirigeants ont réaffirmé les principes de coopération de l'AZEC, soulignant la nécessité de poursuivre simultanément trois objectifs : lutter contre le changement climatique, promouvoir une croissance économique inclusive et garantir la sécurité énergétique, selon l'approche « un objectif, plusieurs voies ».



Les dirigeants ont salué l'adhésion du Timor oriental en tant que pays partenaire de l'AZEC et convenu de faire évoluer ce mécanisme conformément à l'orientation « AZEC 2.0 », en mettant particulièrement l'accent sur le renforcement de la résilience des économies et des systèmes énergétiques.



Les priorités de coopération portent notamment sur la diversification des sources d'approvisionnement énergétique, le renforcement de la sécurité des approvisionnements en pétrole et en gaz, la sécurisation de l'approvisionnement en minerais essentiels, la consolidation des chaînes d'approvisionnement, la modernisation industrielle, le développement des technologies de pointe et la promotion de l'innovation.



Le sommet a adopté une Déclaration conjointe des dirigeants de l'AZEC, dans laquelle il est recommandé aux ministres compétents de poursuivre la mise en œuvre du Plan d'action. Le cinquième sommet de l'AZEC devrait se tenir à Singapour en 2027. -VNA