Lors de la séance de travail avec le ministre de l'Agriculture et des Plantations, Mahinda Amaraweera. Photo : VNA

Hanoï, 28 février (VNA) – Une délégation du ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural, dirigée par son ministre Le Minh Hoan, a effectué une visite au Sri Lanka à l'occasion de la 37e session de la Conférence régionale de la FAO pour l'Asie et le Pacifique (APRC37) organisé par ce pays d'Asie du Sud.Lors de la visite du 19 au 21 février, la délégation vietnamienne a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre sri-lankais Dinesh Gunawardena et a eu des séances de travail avec le ministre de l'Agriculture et des Plantations Mahinda Amaraweera et le ministre de la Pêche Douglas Devananda.Elle a effectué une visite d'information à l'usine de thé Harangala à Kandy, organisé un séminaire pour relier les entreprises agricoles des deux pays à Colombo et visité la Banque régionale de développement du Sri Lanka. La délégation a également visité la statue du président Hô Chi Minh, un espace d'exposition présentant le dirigeant national vietnamien et l'ambassade vietnamienne.En recevant la délégation, le Premier ministre Dinesh Gunawardena a félicité le Vietnam pour ses réalisations économiques et son développement rapide au fil des ans, et a affirmé que les dirigeants et le peuple sri-lankais admirent, respectent et aiment toujours le président Hô Chi Minh et le Vietnam.Il a salué les politiques appliquées par le Vietnam pour attirer les investisseurs étrangers et créer un environnement optimal pour eux, et a suggéré que le Vietnam partage ses expériences avec le Sri Lanka en matière de politiques dans les domaines de l'agriculture, des sciences et technologies, en particulier les variétés végétales et le développement de la riziculture.Pour sa part, Le Minh Hoan a déclaré que dans le contexte de mondialisation, les pays doivent coopérer les uns avec les autres pour traiter les problèmes communs et compléter mutuellement avec leurs forces.Le Sri Lanka a des atouts dans la théiculture, et le Vietnam dans la riziculture et la pêche, a-t-il noté, affirmant que le Vietnam est disposé à coopérer et à partager son expérience en matière d'agriculture et de développement rural, tout en promouvant un partenariat bilatéral dans le commerce et les investissements dans le domaine agricole pour assurer l’approvisionnement des deux pays et l’exportation.Lors de la séance de travail avec le ministre de l'Agriculture et des Plantations, Mahinda Amaraweera, Le Minh Hoan a déclaré que son ministère attachait toujours une grande importance à la collaboration avec le Sri Lanka dans le domaine de l'agriculture et espérait resserrer davantage les liens, notamment dans le commerce des produits agro-forestiers et aquatiques ainsi que les sciences et technologies.Les deux parties ont assisté à la signature d'un plan de travail commun sur la coopération agricole pour la période 2024-2026, axé sur la collaboration en matière de recherche et de partage d'expériences ainsi que sur la formation de courte durée dans les domaines de la culture, de l'élevage, de l'aquaculture et de l'agriculture. - VNA