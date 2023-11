Le secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial de Tay Ninh , Nguyen Thanh Tam, remet un cadeau à Mme Samdech Men Sam An, présidente de l'Association d'amitié Cambodge-Vietnam. Photo: baotintuc.vn

Tay Ninh (VNA) - Les Associations d'amitié Vietnam-Cambodge et Cambodge-Vietnam ont organisé le 12 novembre une conférence dans la province de Tay Ninh (Sud) pour évaluer les résultats de la mise en œuvre du protocole d'accord sur la coordination des activités pour la période 2022-2027.



Dans son discours, le secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial de Tay Ninh, Nguyen Thanh Tam, a souligné que Tay Ninh, en tant que province frontalière du Cambodge, renforçait et promouvait toujours des relations de coopération intégrale avec les localités cambodgiennes. Des résultats positifs ont été obtenus, contribuant à approfondir de manière durable l'amitié et la coopération entre les deux pays.



Ces dernières années, en plus de maintenir et de développer une frontière pacifique, stable et prospère, Tay Ninh a établi, maintenu et développé une coopération intégrale avec quatre provinces cambodgiennes, à savoir Svay Rieng, Prey Veng, Tboung Khmum et Kampong Cham.



Au cours de la conférence, les délégués ont écouté un rapport sur les résultats de chaque Association et de la coordination des activités dans la mise en œuvre du protocole d'accord en 2023. Ils ont également discuté des orientations et du contenu du programme de mise en œuvre du protocole d'accord pour 2024.



Les délégués vietnamiens et cambodgiens ont présenté six interventions, échangé leurs expériences en matière d'activités d'amitié entre les peuples et proposé des mesures pour surmonter les difficultés et les obstacles afin d'obtenir de meilleurs résultats dans les années à venir.



Mme Samdech Men Sam An, présidente de l'Association d'amitié Cambodge-Vietnam, a souligné les bonnes relations entre les deux nations dans le commerce, le tourisme et la délimitation de la frontière terrestre.



La présidente de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge, Nguyen Thi Thanh, a quant à elle indiqué que les deux associations étaient d'accord sur l'orientation et les principaux contenus de leurs activités pour 2024. -VNA