L'ambassadeur Nguyen Huy Tang (cinquième à partir de la gauche) et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Sok Chenda Sophea (septième à partir de la droite), et des délégués lors de la rencontre. Photo : VNA

Phnom Penh (VNA) - Une délégation de l'ambassade du Vietnam au Cambodge, dirigée par l'ambassadeur Nguyen Huy Tang, a eu le 9 octobre à Phnom Penh une rencontre avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Sok Chenda Sophea.Lors de la rencontre, Nguyen Huy Tang et Sok Chenda Sophea ont convenu de maintenir l'échange de délégations pour échanger des informations et partager des expériences ; de promouvoir les mécanismes de coopération disponibles et travailler ensemble pour en trouver de nouveaux.Les deux parties ont également convenu de poursuivre les consultations sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun.A cette occasion, l'ambassadeur Nguyen Huy Tang s'est engagé à continuer à oeuvrer pour renforcer la coopération entre le Vietnam et le Cambodge. De même, il a transmis les félicitations des dirigeants vietnamiens à Sok Chenda Sophea pour sa nomination au poste de vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge Pour sa part, le vice-Premier ministre et ministre Sok Chenda Sophea a apprécié la rencontre avec l'ambassadeur vietnamien, affirmant qu'il s'agissait de la première rencontre avec l'ambassadeur d'un pays voisin depuis sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. -VNA