Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 22 novembre à Hanoï le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos Saleumxay Kommasith, en visite au Vietnam, qui co-présidé la consultation politique au niveau des ministres des Affaires étrangères.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos Saleumxay Kommasith. Photo : VNA



Le Premier ministre vietnamien a affirmé que le Vietnam accordait toujours la plus haute priorité aux relations spéciales avec le Laos, et qu'il continuerait à soutenir le pays dans la construction d'une économie indépendante et autonome avec une équipe de responsables de haute qualité. Il a souligné la nécessité d'accroître les liens entre les deux économies et de se coordonner pour partager des voies de développement au bénéfice des deux peuples.Saleumxay Kommasith ont exprimé sa joie devant le développement de plus en plus fort et efficace des relations spéciales Vietnam-Laos et remercié le Vietnam pour son amitié sincère et son assistance précieux et impartiaux au Laos lors de sa lutte pour l'indépendance d’hier comme la protection et l’édification du pays d’aujourd'hui.Pham Minh Chinh et Saleumxay Kommasith ont hautement apprécié le fort développement des relations de coopération dans tous les domaines. Les domaines de coopération clés tels que la défense, la sécurité, l'économie, la culture, l'éducation et la formation ainsi que la coopération décentralisée sont tous promus et connaissent de nouveaux développements.Le chef du gouvernement vietnamien a demandé aux ministères et administrations concernés des deux pays de revoir d'urgence les domaines de coopération ; coordonner pour résoudre les problèmes en suspens dans les projets de coopération clés. Il a également souligné la nécessité pour les deux parties de continuer à mettre en œuvre les échanges de délégations de haut niveau et les mécanismes de coopération importants, notamment la 46e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos ; de se soutenir dans les forums multilatéraux.Il a affirmé le soutien du Vietnam au Laos pour l’aider à assumer avec succès la responsabilité de la présidence de l'ASEAN en 2024.Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Saleumxay Kommasith, a informé le Premier ministre Pham Minh Chinh des résultats de la 10e réunion de consultation politique au niveau des ministres des Affaires étrangères et a affirmé que les deux pays continueraient à coopérer et à se coordonner étroitement dans les questions régionales et internationales.- VNA